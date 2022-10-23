«Слабая испуганная личность»: таблетки довели звезду «Евровидения» до истощения

Александр Рыбак, победивший в конкурсе, рассказал о том, как два года не мог справиться с зависимостью.

В 2009 году вся Европа пела песню Fairytale, которую исполнил Александр Рыбак. Победитель «Евровидения» на тот момент установил рекорд и стал самым прослушиваемым исполнителем года. После этого последовали гастроли, выступления, известность.

Только в какой-то момент норвежского исполнителя с белорусскими корнями это сильно сломало. Александр Рыбак начал искать спасение в алкоголе, а затем подсел на психотропные препараты. Они помогали ему уснуть и почувствовать себя лучше… но только на время, дальше начинался ад.

Рыбак плотно подсел на таблетки и не мог избавиться от зависимости несколько лет, пока в 2020-м он четко не сказал себе: «Стоп». И отправился к специалистам. Они помогли преодолеть зависимость, только вот последствия от приема лекарств оказались губительными.

Так, теперь звезда «Евровидения» не может давать концерты из-за плохой памяти. Три песни он осилит спокойно, но затем начинаются провалы. Нужен отдых. Из-за этого пришлось отменить часть гастролей.

Но я снова стал чувствовать себя Александром Рыбаком,

— сказал музыкант во время съемок фильма для МУЗ-ТВ.

Проблемы пока никуда не ушли. Прошел еще слишком маленький период, Рыбак говорит, что до сих пор чувствует себя слабой и испуганной личностью, у которой нет воли к жизни. Но ситуация постепенно выправляется, и вскоре он хочет вновь вернуться на сцену.

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