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Горячая фотосессия звезды «Ворониных» Волковой стала причиной конфликта с мужем

В 2012-м Екатерина снялась для популярного мужского журнала в откровенном наряде, из-за чего муж устроил ей скандал.

Екатерина Волкова стала популярной благодаря сериалу «Воронины», где она сыграла роль Веры. Актрису буквально разрывали на разные проекты и постоянно приглашали почувствовать в разных фотосессиях.

Супруг Александр благосклонно относился к ее популярности до тех пор, пока это не зашло слишком далеко. Дело в том, что Екатерина решилась сняться в обнаженном виде в популярном мужском журнале. При этом, как выяснилось, она не поставила в известность мужа.

Оказалось, что за полгода до этого звезда сериала родила дочь, была вся в материнских хлопотах, а супруг перестал обращать на нее внимание. В отместку она поехала и сделала пикантные кадры, которые потом смаковали все поклонники.

Но вот только муж воспринял это совершенно не так, как хотела актриса. Он устроил ей скандал и поставил под сомнение дальнейшую совместную жизнь.

А я ведь сделала ему это назло,

— объяснила свой поступок Волкова в интервью MAXIM.

В итоге в семье три месяца был конфликт, который отразился на отношениях супругов. Они смогли решить все проблемы и прийти к общему знаменателю и до сих пор живут вместе, говоря, что та ситуация их многому научила.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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