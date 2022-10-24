Джастин Тимберлейк выложил редкие фото с женой

Певец и его супруга Джессика Бил отметили 10-летие совместной жизни.

Мало кто думал, что из Джастина получится примерный семьянин, когда заговорили о его свадьбе с Джессикой Бил. Поп-музыкант всегда был в центре внимания и крутил романы с самыми красивыми девушками планеты: Бритни Спирс, Кэмерон Диас, Скарлетт Йохансон… и это только то, что мы знаем.

Но затем на горизонте появилась Джессика Бил и приструнила молодого артиста, сделав из него настоящего домоседа. Бывший тусовщик теперь готов сутками пропадать на своем ранчо, нянчиться с детьми, но и о музыке не забывает. Раз в пять лет Джастин радует нас каким-то сногсшибательным релизом, который затем поет весь мир.

Недавно пара Бил — Тимберлейк отметила 10-летие. В честь этого исполнитель опубликовал серию семейных кадров, показав, как он счастлив.

Для меня 10 лет — это мало! Именно ты сделала из меня лучшего мужа и отца, я тебя очень сильно люблю,

— трогательно написал музыкант.