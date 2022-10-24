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Джастин Тимберлейк выложил редкие фото с женой

Певец и его супруга Джессика Бил отметили 10-летие совместной жизни.

Мало кто думал, что из Джастина получится примерный семьянин, когда заговорили о его свадьбе с Джессикой Бил. Поп-музыкант всегда был в центре внимания и крутил романы с самыми красивыми девушками планеты: Бритни Спирс, Кэмерон Диас, Скарлетт Йохансон… и это только то, что мы знаем.

Но затем на горизонте появилась Джессика Бил и приструнила молодого артиста, сделав из него настоящего домоседа. Бывший тусовщик теперь готов сутками пропадать на своем ранчо, нянчиться с детьми, но и о музыке не забывает. Раз в пять лет Джастин радует нас каким-то сногсшибательным релизом, который затем поет весь мир.

Недавно пара Бил — Тимберлейк отметила 10-летие. В честь этого исполнитель опубликовал серию семейных кадров, показав, как он счастлив.

Для меня 10 лет — это мало! Именно ты сделала из меня лучшего мужа и отца, я тебя очень сильно люблю,

— трогательно написал музыкант.

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Джессика тоже не осталась в стороне. Она тоже показала общие кадры с супругом, отметив, что очень счастлива быть рядом с ним и готова продолжать делиться радостью.

Отметим, что у пары родилось двое сыновей — старший появился на свет в 2015 году, а младший — в 2020-м. Тимберлейк признавался, что для полного комплекта ему не хватает еще дочки, поэтому они с супругой задумываются о пополнении в семье.

К слову, от Джастина все ждут нового релиза. Певец уже давно ничего не выпускал, но до этого каждый его альбом становился мини-сенсацией. Последнее время Тимберлейк также увлекся кино – он не только снимается, но и много продюсирует и даже хочет сам снять фильм.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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