Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад

Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?

«Где Пугачева» — пожалуй, один из самых интересных вопросов последних месяцев. Дело в том, что Алла Борисовна только за эти полгода сменила несколько локаций. Итак, в конце февраля вместе с семьей певица перебралась в Израиль. Уже давно говорилось, что знаменитость любит Святую землю и нередко проводит там каникулы вместе с детьми.

Для комфортной жизни Примадонна российской сцены сняла там дорогой особняк недалеко от центра Тель-Авива и прекрасно себя чувствовала. Тогда звезда объяснила свою поездку лечением — в Израиле действительно лучшие врачи в мире.

После этого она переместилась в Латвию, где на берегу Юрмалы у нее тоже есть недвижимость. Все это время дети были рядом с ней. Ходили слухи, что в прибалтийскую страну знаменитость отправилась не просто так, а для того чтобы помочь своей давней подруге Лайме Вайкуле справиться с тяжелым недугом: у певицы, по слухам, случился рецидив рака. Так это или нет, никто официально не комментировал, но большую часть лета звезда провела именно на берегу Балтийского моря.

А затем 27 августа неожиданно вернулась в Россию. Звезда сама говорила, что приедет к 1 сентября, так как ее детям — Гарри и Лизе — надо будет идти в школу, но никто не верил в возвращение Примадонны. В итоге это случилось, она гордо приехала в бутик Игоря Гуляева и прошлась по Москве, сказав журналистам, что будет наводить порядок в головах и умах соотечественников.