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Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад

Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?

«Где Пугачева» — пожалуй, один из самых интересных вопросов последних месяцев. Дело в том, что Алла Борисовна только за эти полгода сменила несколько локаций. Итак, в конце февраля вместе с семьей певица перебралась в Израиль. Уже давно говорилось, что знаменитость любит Святую землю и нередко проводит там каникулы вместе с детьми.

Для комфортной жизни Примадонна российской сцены сняла там дорогой особняк недалеко от центра Тель-Авива и прекрасно себя чувствовала. Тогда звезда объяснила свою поездку лечением — в Израиле действительно лучшие врачи в мире.

После этого она переместилась в Латвию, где на берегу Юрмалы у нее тоже есть недвижимость. Все это время дети были рядом с ней. Ходили слухи, что в прибалтийскую страну знаменитость отправилась не просто так, а для того чтобы помочь своей давней подруге Лайме Вайкуле справиться с тяжелым недугом: у певицы, по слухам, случился рецидив рака. Так это или нет, никто официально не комментировал, но большую часть лета звезда провела именно на берегу Балтийского моря.

А затем 27 августа неожиданно вернулась в Россию. Звезда сама говорила, что приедет к 1 сентября, так как ее детям — Гарри и Лизе — надо будет идти в школу, но никто не верил в возвращение Примадонны. В итоге это случилось, она гордо приехала в бутик Игоря Гуляева и прошлась по Москве, сказав журналистам, что будет наводить порядок в головах и умах соотечественников.

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Казалось, на этом все забылось. Но неожиданно в 20-х числах сентября новостные ленты выдали информацию: звезда покинула Россию. Что стало причиной, так никто и не понял, но исполнительница хита «Айсберг» взяла в охапку детей, села в свой белоснежный минивэн и приехала в аэропорт Внуково, где ее уже ждал частный борт.

Куда отправилась на этот раз звезда, долгое время никто не мог понять. Многие думали, что в Европу. Высказывалась даже мысль о том, что она переедет в США, ведь там есть недвижимость у ее дочери Кристины Орбакайте. Но в итоге все оказалось не так.

Так где Алла Пугачева?

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На данный момент певица находится в Израиле. Она вернулась в свой дом, который находится в центре Тель-Авива. Ходят слухи, что замок в деревне Грязь, где она жила последние годы, выставлен на продажу за миллиард рублей! А документы детей из элитной гимназии она забрала, чтобы перевести их в новую школу в Израиле.

Сама певица опубликовала несколько снимков, где рассказала, что безумно счастлива и прекрасно себя чувствует на новом месте. Она уже сходила на концерты Земфиры и Бориса Гребенщикова, дав понять, что желанный гость в новой стране.

Отметим, что решение Пугачевой покинуть Россию поддержали некоторые знаменитости. Например, певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода благосклонно отнеслись к ее позиции. Но были и те, кто вообще не понимает, что делает Алла Борисовна. Среди них актрисы Яна Поплавская и Мария Шукшина.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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