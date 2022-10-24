Светлана Лобода

Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?

Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад

Популярный проект привлекает внимание зрителей по всему миру.

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27 дек 2021 11:15