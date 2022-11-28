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Подробности гибели основателя Forex Cub Вячеслава Тарана в Монако

Известный бизнесмен последние годы проживал в Монако. Он погиб 25 ноября, когда совершал перелет из Лозанны.

Стало известно, что 25 ноября известный бизнесмен Вячеслав Таран, который основал Forex Club в 1997 году, погиб во время крушения вертолета в Монако.

Monaco Daily News сообщили, что Таран совершал перелет из Лозанны в свой особняк в Монако, где он проживал с 2012 года. Бизнесмен в Швейцарии вел переговоры с другими бизнесменами компании YouHodler SA (Таран являлся членом правления этой крупной структуры).

Его вертолет потерял управление и рухнул. Погиб не только бизнесмен, но и 35-летний пилот. Полиция узнала, что вертолет был зарегистрирован на местную компании Monacair, но там пока не комментируют результаты расследования.

У Тарана осталась семья: жена и трое наследников, один из них был взят из детского дома. Пока нет информации, когда и где пройдут похороны российского бизнесмена.

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Источник фото: кадр из видео Автор: Татьяна Вайвалова
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