Терлецкая: «Жаль, что на „Фабрике звезд“ из Кукарской лепили такой странный образ»

Певица принимала участие в съемках пятого сезона шоу «Фабрика звезд», где наставником была Алла Пугачева. Тогда из Елены Кукарской хотели делать чуть ли не вторую Примадонну.

Многие эксперты говорили, что Алла Борисовна специально взяла в шоу Елену Кукарскую себе на смену — мол, они похожи внешне, у них одинаковая манера поведения на сцене, а также хорошие голоса. К тому же молодая певица сама писала композиции.

На «Фабрике звезд» девушку ласково называли Кукой, кстати, тоже с подачи Аллы Пугачевой. Тогда она записала песню «По маленькой», которая до сих пор является ее визитной карточкой. Правда, Любовь Терлецкая считает, что Кукарскую в итоге подвинули, хотя та имела все шансы стать звездой.

Мне жаль, что из нее лепили этот странный образ,

— цитирует Терлецкую «СтарХит».

По мнению Любови, у Кукарской хорошие данные, прекрасный голос. Смотря будни «звездного дома» можно было заметить, как Елена поет авторские песни, которые ей намного ближе, чем «водочка-селедочка».

Из-за странного репертуара было невозможно понять и возраст Куки. Многие думали, что ей далеко за 25, а на момент участия в «Фабрике» певице было всего… 19 лет!

Виторган прилетает из Израиля на съемки в Россию и получает 250 тысяч за деньКиркоров о роли Ипполита: «В павильоне текла совсем не „тепленькая“ вода»Билл Гейтс впервые станет дедушкой