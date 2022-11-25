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Виторган прилетает из Израиля на съемки в Россию и получает 250 тысяч за день

Известный актер, несмотря на то что перебрался жить за границу, не теряет связи с родиной. И даже продолжает зарабатывать тут!

Максим Виторган в соцсетях разразился гневным постом в адрес коллег, которые повеселились на недавней премии популярного журнала. По его мнению, сейчас совсем не время для шумных встреч и праздников.

Правда, звезда сериала «Беспринципные», как оказалось, пытается усидеть на двух стульях. Пока он ругается на просторах сети с коллегами, сам потихоньку приезжает в Россию и продолжает работать тут, получая весьма серьезные деньги. Так, на данный момент он снимается в Краснодарском крае в новом проекте «Игра головой» для известной стриминговой платформы.

В Россию звезда прилетел бизнес-классом, чтобы исполнить роль гениального математика с невероятной памятью. Ему предстоит спасти ребенка от генетической болезни, также победить букмекерскую мафию. Съемки проходят по 12 часов, и за каждый день Виторган, как утверждает журнал «СтарХит», получает 250 тысяч рублей. Всего у него будет 20 смен — соответственно, около пяти миллионов рублей гонорара.

Съемочная бригада отзывается о Максиме исключительно положительно. Он не выдвигает странных требований и даже обедает вместе со всеми. А свободное от работы время проводит в местных барах и ресторанах.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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