Киркоров о роли Ипполита: «В павильоне текла совсем не „тепленькая“ вода»

Поп-король сыграл роль в пародийном фильме «СамоИрония судьбы», который выйдет в эфир в новогодние праздники.

В соцсетях продолжают обсуждать создателей и актеров фильма «СамоИрония судьбы», который станет пародией на отечественные советские хиты. Больше всего публику возмутила Ольга Бузова, которая воплотит на экране образ Нади, невесты Жени Лукашина, а также Филипп Киркоров — он станет знаменитым Ипполитом.

Поклонники требуют запретить показ будущего фильма, а также говорят, что Киркоров никогда не сможет переиграть легендарного Юрия Яковлева. Примечательно, что певец и не пытается это сделать. В беседе с ТАСС он отметил, что его Ипполит — не совсем тот, к которому привыкли зрители.

Мой Ипполит, Ипполит Бедросович, — это скорее исполнение мечты,

— сказал Киркоров.

У персонажа Филиппа с оригиналом будут схожие черты, но разные судьбы, которые отразят создатели в новой картине. Примечательно, что поп-король российской сцены был готов к хейту и понимал, публика может негативно воспринять его роль, но решил попробовать.

Музыкант провел на площадке нового проекта ТНТ несколько дней, во время съемок сильно простудился. И всё из-за знаменитой сцены.

После культовой сцены под душем, где текла не «тепленькая» вода в холодном съемочном павильоне, я серьезно простудился,

— объяснил Филипп.

Напомним, для Киркорова это не первая роль в кино. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» также исполнял роль Петра I в нескольких картинах, а после сыграл святого Валентина в серии фильмов Марюса Вайсберга «Любовь в большом городе», которые снимались в Москве, Нью-Йорке и других мировых столицах.

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