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Билл Гейтс впервые станет дедушкой

Дженнифер Гейтс, дочь знаменитого миллиардера, ждет ребенка от египетского наездника Найела Нассара.

Дженнифер Гейтс в социальных сетях опубликовала снимок с округлившимся животом и подписала: «Мы благодарны и счастливы». В комментариях к посту отметилась и будущая бабушка, которая не может дождаться появления на свет внука.

Я очень взволнована, очень хочу побыстрее увидеться с ним,

— цитирует DailyMail экс-супруга Гейтса.

Фото было сделано на заднем дворе семейного поместья, которое располагается в Северном Салеме, штат Нью-Йорк. Для Билла и Мелинды, расставшихся после 27 лет брака в прошлом году, это будет первый внук, поэтому они с нетерпением ждут его появления на свет.

Фото: соцсети

К слову, Дженнифер — старшая дочь Гейтсов — вышла замуж за Найела в октябре 2021 года. Эксперты говорят, что свадьба обошлась им в два миллиона долларов. Интересно, что в этот момент знаменитые родители как раз громко разводились, но смогли урегулировать все проблемы, чтобы отвести дочь к алтарю.

Супругом дочери Гейтса стал египетский наездник Найел Нассар, с которым она до свадьбы несколько лет состояла в отношениях. Спортсмен на протяжении многих лет участвует в самых престижных мировых соревнованиях и добивается всевозможных титулов.

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Источник фото: Stefan Lafrentz, via www.imago-i/www.imago-images.de/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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