Билл Гейтс впервые станет дедушкой

Дженнифер Гейтс, дочь знаменитого миллиардера, ждет ребенка от египетского наездника Найела Нассара.

Дженнифер Гейтс в социальных сетях опубликовала снимок с округлившимся животом и подписала: «Мы благодарны и счастливы». В комментариях к посту отметилась и будущая бабушка, которая не может дождаться появления на свет внука.

Я очень взволнована, очень хочу побыстрее увидеться с ним,

— цитирует DailyMail экс-супруга Гейтса.

Фото было сделано на заднем дворе семейного поместья, которое располагается в Северном Салеме, штат Нью-Йорк. Для Билла и Мелинды, расставшихся после 27 лет брака в прошлом году, это будет первый внук, поэтому они с нетерпением ждут его появления на свет.