Утроил выручку, привлек знаменитостей: почему Алессандро Микеле спешно уходит из Gucci
Дизайнер сделал в модном доме головокружительную карьеру и поднял его на новую высоту.
Алессандро Микеле отказался от должности креативного директора Gucci. Французская группа Kering, владеющая Gucci среди других люксовых брендов, в своем заявлении поблагодарила Микеле за его труды.
Его страсть, его воображение, его изобретательность и его культура ставят Gucci в центр внимания, где ему и место,
— пишет председатель и главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.
Пока не раскрывается, кто сменит Микеле, чье увольнение вступило в силу немедленно.
Микеле отдал Gucci 20 лет. Но сейчас, по его словам, их пути расходятся — потому что расходятся взгляды на будущее модного дома. Назначение Микеле с должности главы отдела аксессуаров на должность креативного директора в 2015 году стало шоком для индустрии моды. Тем не менее он быстро помог начать период сильного роста и вновь поднял итальянский дом моды на топовые позиции. За время его работы выручка Gucci выросла почти втрое — с 3,9 млрд евро в 2015 году до 9,7 млрд евро в 2021 году. Временами квартальные темпы роста приближались к 50%.
Источник фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/GloballookpressАвтор: Марина СергееваОпубликовано: 24 ноября 2022 12:33