Алессандро Микеле отказался от должности креативного директора Gucci. Французская группа Kering, владеющая Gucci среди других люксовых брендов, в своем заявлении поблагодарила Микеле за его труды.

Его страсть, его воображение, его изобретательность и его культура ставят Gucci в центр внимания, где ему и место,

— пишет председатель и главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.

Пока не раскрывается, кто сменит Микеле, чье увольнение вступило в силу немедленно.

Микеле отдал Gucci 20 лет. Но сейчас, по его словам, их пути расходятся — потому что расходятся взгляды на будущее модного дома. Назначение Микеле с должности главы отдела аксессуаров на должность креативного директора в 2015 году стало шоком для индустрии моды. Тем не менее он быстро помог начать период сильного роста и вновь поднял итальянский дом моды на топовые позиции. За время его работы выручка Gucci выросла почти втрое — с 3,9 млрд евро в 2015 году до 9,7 млрд евро в 2021 году. Временами квартальные темпы роста приближались к 50%.

Алессандро Микеле. Фото IMAGO/Dave Bedrosian/GLoballookpress

Высоко оценивая историю итальянского дома, Микеле объединил наследие бренда Gucci с более современной эстетикой. Его гендерный подход (с 2017 года Gucci представляет мужские и женские коллекции вместе) и использование эклектичной смеси принтов, цветов и текстур привлекли новое поколение молодых клиентов в Европе, США и Китае. Мокасины с меховой подкладкой, декорированные фурнитурой в виде лошадиных удил, и украшенные логотипом сумки через плечо быстро стали «вирусными». За время своего правления Микеле привлек легионы поклонников из числа знаменитостей, включая Леди Гагу, Бейонсе, Билли Айлиш, Дакоту Джонсон и Джоди Тернер-Смит.

Однако с 2017 года темпы роста выручки неуклонно снижались, сообщает Guardian. В октябре 2021 года стало известно, что продажи выросли лишь на 3,8% в третьем квартале, что было ниже ожиданий аналитиков. Инсайдеры обвинили в этом усталость бренда наряду с последствиями пандемии, особенно на ключевых рынках, таких как Азия.

По сравнению с другими конкурентами класса люкс, включая LVMH и Hermès, акции Kering имели низкие показатели. Усилия Gucci по борьбе с этим спадом включали сокращение ежегодного графика показов и ежегодных круизных и предосенних коллекций.

Модный дом также приступил к серии совместных проектов с неожиданными брендами, такими как Adidas и «Хакерский проект» с Balenciaga. В 2017 году Гарри Стайлз был назначен послом Gucci. Он появился в нескольких кампаниях и только в этом месяце выпустил совместную коллекцию под названием «Ха-ха-ха».

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