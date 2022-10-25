Леди Гага
Стала известна дата старта съемок второго «Джокера»
По слухам, новая часть с Хоакином Фениксом и Леди Гагой будет мюзиклом.25 окт 2022 08:36
Режиссер «Власти пса» Джейн Кэмпион считает, что Леди Гага заслуживала номинацию на «Оскар»
Отсутствие артистки среди номинантов этого года удивило многих, и оскароносная постановщица оказалась в их числе.10 фев 2022 14:04
Певица Леди Гага появилась на публике в эффектном черном платье
Звезда выбрала наряд, созданный модельером Кристианом Сириано.29 янв 2022 11:00
В новой возлюбленной Брэда Питта признали Леди Гагу – актера призвали одуматься
Пользователи сети считают, что Джоли была лучше.28 янв 2022 09:51
Леди Гага годами оставалась в образе своей героини из фильма «Звезда родилась»
С ролью Патриции Реджани из «Дома Gucci» такого не произошло.27 янв 2022 11:02
Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова показала свое самое постыдное платье
Подписчики Седоковой назвали певицу шикарной, несмотря на неудачное платье.21 янв 2022 15:49
На съемочной площадке «Дома Gucci» Леди Гагу сопровождала медсестра-психиатр
Это потребовалось из-за чрезмерного погружения в роль.17 дек 2021 16:14
Ольга Бузова забыла про дешевые провокации на красной дорожке: «По пути Леди Гаги»
Артистка решила эпатировать нарядами.17 дек 2021 11:40
Леди Гага тепло отозвалась о Брэдли Купере после драмы с Ириной Шейк
Леди Гага считает мнение Купера авторитетным.16 дек 2021 15:58
Кинокритик высказался о шансах Кристен Стюарт на «Оскар»: «Сильнейшая роль»
Кристен Стюарт недавно сыграла принцессу Диану.16 дек 2021 15:29
Леди Гага раскритиковала свое камео в «Клане Сопрано»: «Это ненастоящий смех!»
По мнению певицы, за прошедшие годы она значительно выросла в актерском плане.4 дек 2021 10:58
Ирина Шейк поддержала экс-возлюбленного Брэдли Купера на премьере фильма
Ирина Шейк ушла от Купера после слухов о его романе с Леди Гагой.3 дек 2021 10:12
Униженной за вульгарные наряды Бузовой объяснили, чем можно «заткнуть» рот: «Удовольствие не из дешевых»
Бузова превратилась в экстравагантную Леди Гагу, но отечественного производства.30 ноя 2021 14:32
Ирину Шейк и Брэдли Купера застали вместе в апартаментах Нью-Йорка
Ирина Шейк провела полдня в жилище Брэдли Купера.30 ноя 2021 11:57
Леди Гага и Адам Драйвер сымпровизировали сцену секса в фильме «Дом Gucci»
«Мы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы делать то, что необходимо», — говорит Драйвер.20 ноя 2021 11:06
Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
Купер оправдался за слухи о романе с Леди Гагой.18 ноя 2021 14:21
Сальма Хайек опозорилась на премьере фильма: «Сумоист, одетый в платье»
Сальму Хайек раскритиковали за неудачный наряд.11 ноя 2021 10:06
«В положении?»: 35-летнюю Леди Гагу заподозрили в беременности
Поклонники предположили, что певица скоро станет мамой.11 ноя 2021 09:50
Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать
Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.30 сен 2021 16:13
Появился новый постер «Дома Гуччи» со всеми ключевыми персонажами фильма
На плакате запечатлены Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и другие.30 сен 2021 15:08
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