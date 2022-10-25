По слухам, новая часть с Хоакином Фениксом и Леди Гагой будет мюзиклом.

Отсутствие артистки среди номинантов этого года удивило многих, и оскароносная постановщица оказалась в их числе.

Пользователи сети считают, что Джоли была лучше.

С ролью Патриции Реджани из «Дома Gucci» такого не произошло.

Леди Гага годами оставалась в образе своей героини из фильма «Звезда родилась»

Леди Гага тепло отозвалась о Брэдли Купере после драмы с Ириной Шейк

По мнению певицы, за прошедшие годы она значительно выросла в актерском плане.

Ирина Шейк ушла от Купера после слухов о его романе с Леди Гагой.

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«Мы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы делать то, что необходимо», — говорит Драйвер.

Купер оправдался за слухи о романе с Леди Гагой.

Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать

Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.

30 сен 2021 16:13