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13 лет тюрьмы, 84 миллиона штрафа и химическая кастрация: что грозит Крису Ву за изнасилование

Звезда K-pop Крис Ву загубил себе жизнь одним поступком.

После множественных жалоб от женщин разного возраста на Криса Ву полиция задержала мужчину и полтора года доказывала его вину. В итоге звезду K-pop отправили за решетку на 13 лет, причем в колонию строгого режима.

Но выяснились и другие подробности этой истории. Китайские СМИ со ссылкой на собственный источник сообщили, что экс-певцу группы EXO может грозить химическая кастрация. Такая мера применяется для тех, кто совершил изнасилование.

Пока официального подтверждения этой истории нет, но такой метод наказания уже активно применяется в разных странах, например в Канаде. Как она происходит? Мужчине вводят специальные вещества, которые подавляют половое влечение.

Напомним, Крис Ву, по мнению суда, принуждал женщин к сексуальным отношениям — все случаи произошли зимой 2020 года. Сначала он опаивал их, а после приводил к себе в номер и совершал непотребные действия.

Также две другие женщины рассказали, как в 2018 году подверглись домогательствам с участием Криса Ву. Также певец должен выплатить штраф в 84 миллиона долларов за уклонение от налогов, сообщает HypeBae.

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Источник фото: Stringer/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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