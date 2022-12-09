Дженнифер Лоуренс рассказала о тяготах материнства: «Чувствую себя ужасно»

Звезда «Голодных игр» недавно стала мамой в первый раз. Беременность она скрывала, а о ребенке рассказывает крайне мало.

Дженнифер недавно призналась, что была готова к материнству и очень хотела ребенка, но не думала, что это будет так сложно. Например, недавно она везла маленького сына в автомобиле и забыла его пристегнуть на заднем сиденье. В итоге мальчик «летал» по машине, а звезда долго не понимала, что же произошло.

Эмоциональная Лоуренс сказала, что с каждым днем ей становится все сложнее и сложнее следить за наследником.

Я чувствую себя ужасно,

— говорит знаменитость в беседе с Variety.

Дженнифер забеременела в тот момент, когда ее карьера стремительно пошла вверх. Ради этого ей пришлось на насколько лет уйти из кино, и сначала она сильно переживала по этому поводу, ведь зрители могут ее забыть. Но затем отпустила ситуацию.

Сейчас все ее переживания связаны с сыном — актриса постоянно задает себе вопрос: «А хорошая ли я мать?» Играя с ребенком каждый день, она почему-то чувствует себя виноватой, например, думает: а нужно ли ему это сейчас? Хорошо ли ему дома или он хочет куда-то в другое место?

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