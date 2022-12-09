Звезды

Дженнифер Лоуренс рассказала о тяготах материнства: «Чувствую себя ужасно»

Звезда «Голодных игр» недавно стала мамой в первый раз. Беременность она скрывала, а о ребенке рассказывает крайне мало.

Дженнифер недавно призналась, что была готова к материнству и очень хотела ребенка, но не думала, что это будет так сложно. Например, недавно она везла маленького сына в автомобиле и забыла его пристегнуть на заднем сиденье. В итоге мальчик «летал» по машине, а звезда долго не понимала, что же произошло.

Эмоциональная Лоуренс сказала, что с каждым днем ей становится все сложнее и сложнее следить за наследником.

Я чувствую себя ужасно,

— говорит знаменитость в беседе с Variety.

Дженнифер забеременела в тот момент, когда ее карьера стремительно пошла вверх. Ради этого ей пришлось на насколько лет уйти из кино, и сначала она сильно переживала по этому поводу, ведь зрители могут ее забыть. Но затем отпустила ситуацию.

Сейчас все ее переживания связаны с сыном — актриса постоянно задает себе вопрос: «А хорошая ли я мать?» Играя с ребенком каждый день, она почему-то чувствует себя виноватой, например, думает: а нужно ли ему это сейчас? Хорошо ли ему дома или он хочет куда-то в другое место?

Лана Дель Рей, лишившаяся всех черновых записей, все-таки выпустит новый альбомУ Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание«Опух, еле передвигается»: что случилось с Николаем Басковым

🔥
🤯
😁
👏
🤔
😖
💩
Источник фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории