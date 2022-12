Лана Дель Рей, лишившаяся всех черновых записей, все-таки выпустит новый альбом

Знаменитая американская певица анонсировала выход девятой студийной пластинки.

Прошло меньше двух лет с момента выхода последних альбомов Ланы Дель Рей, которые назывались Chemtrails over the Country Club и Blue Banisters. Они оба вышли в 2021 году. Как и положено, певица устроила мировой тур в их поддержку, правда, его сильно урезали из-за коронавируса.

Лана призналась, что у нее скопилось множество материала за время пандемии — как текстового, так и музыкального, поэтому она постарается сделать новый альбом быстро. Как вдруг грянул гром — у певицы выкрали ноутбук со всеми личными данными. Она даже предлагала вернуть все содержимое за деньги, но в итоге так ничего и не получилось.

Пришлось удалять материал (часть из него не восстановить), но у злоумышленников, как признается Рей, все равно остались ее личные документы: тексты, фото и музыка.

Неудача, как видим, не сломила певицу, а подстегнула сделать еще лучше то, что было раньше. Новая пластинка будет называться Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd (как и одноименная песня) и станет девятой по счету в карьере звезды. Послушать ее можно будет 10 марта 2023 года, а до этого Лана обещает выпустить сингл.

У Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание«Опух, еле передвигается»: что случилось с Николаем Басковым21-летняя звезда TikTok умерла в Нью-Йорке при загадочных обстоятельствах