«Опух, еле передвигается»: что случилось с Николаем Басковым

«Золотой голос России» выглядит настолько плохо, что поклонники переживают за его жизнь. Что случилось с Николаем Басковым?

Николай Басков — один из самых известных артистов в России. Вечно молодой «золотой голос России» (как он сам себя называет) последнее время сильно сдал. Певец набрал лишний вес, и его лицо сильно опухло.

А недавно после одного из концертов Басков еле-еле передвигался, рядом с ним были помощники. Поклонники гадают, что же произошло со знаменитым артистом, который ранее всегда был одет с иголочки и выглядел на все 100.

По слухам, ему недавно провели непростую операцию на ногах — именно поэтому Николай тяжело передвигается из-за жуткой боли. Сам Басков не спешит давать комментарии по поводу своего состояния.

Ранее певец рассказывал, что, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжит выступления для любимой публики. Сам он всегда все проблемы переживает с юмором и признается, что не прочь пошутить в компании друзей и коллег.

Тяготит Баскова только одиночество. Музыкант пандемию провел в семье своего друга, нянчился с детьми и понял: он хотел бы супругу и детей. Напомним, в молодости музыкант был женат на дочери известного бизнесмена Шпигеля, но после развода девушка забрала сына и не дала возможности певцу общаться с наследником.

21-летняя звезда TikTok умерла в Нью-Йорке при загадочных обстоятельствахСвекор Водяновой стал самым богатым человеком в мире — у него 185 млрд долларов«Не сглазил ли кто меня»: Ургант отреагировал на скандал с «Золотым граммофоном»