Звезды

«Опух, еле передвигается»: что случилось с Николаем Басковым

«Золотой голос России» выглядит настолько плохо, что поклонники переживают за его жизнь. Что случилось с Николаем Басковым?

Николай Басков — один из самых известных артистов в России. Вечно молодой «золотой голос России» (как он сам себя называет) последнее время сильно сдал. Певец набрал лишний вес, и его лицо сильно опухло.

А недавно после одного из концертов Басков еле-еле передвигался, рядом с ним были помощники. Поклонники гадают, что же произошло со знаменитым артистом, который ранее всегда был одет с иголочки и выглядел на все 100.

По слухам, ему недавно провели непростую операцию на ногах — именно поэтому Николай тяжело передвигается из-за жуткой боли. Сам Басков не спешит давать комментарии по поводу своего состояния.

Ранее певец рассказывал, что, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжит выступления для любимой публики. Сам он всегда все проблемы переживает с юмором и признается, что не прочь пошутить в компании друзей и коллег.

Тяготит Баскова только одиночество. Музыкант пандемию провел в семье своего друга, нянчился с детьми и понял: он хотел бы супругу и детей. Напомним, в молодости музыкант был женат на дочери известного бизнесмена Шпигеля, но после развода девушка забрала сына и не дала возможности певцу общаться с наследником.

21-летняя звезда TikTok умерла в Нью-Йорке при загадочных обстоятельствахСвекор Водяновой стал самым богатым человеком в мире — у него 185 млрд долларов«Не сглазил ли кто меня»: Ургант отреагировал на скандал с «Золотым граммофоном»

🔥
🤯
😁
👏
🤔
😖
💩
Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории