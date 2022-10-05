Все новости Николай Басков

Николай Басков

Звезды
Стала известна причина смерти Бориса Моисеева
Исполнитель хита «Голубая луна» умер 27 сентября на 69-м году жизни.
Звезды
«У Моисеева круче»: что сказал Филипп Киркоров на похоронах артиста
Бориса Моисеева проводили в последний путь друзья, коллеги и звезды шоу-бизнеса.
Звезды
Фото звезд в метро разозлило россиян: «Будто в зоопарке со зверюшками решили сфотографироваться»
Звезды не стыдятся ездить на общественном транспорте.
Звезды
Тема для Малахова: в сети обсуждают отношения Баскова с дочерью Волочковой
Басков уделяет внимание 15-летней Ариадне.
Звезды
Певец Николай Басков посетил ледовое шоу Татьяны Навки
Голос Баскова прозвучал в «Лебедином озере».
Звезды
Вилла Баскову и часы за 180 млн Пугачевой: топ-10 самых дорогих подарков звезд
Дорогостоящие подарки родственникам и коллегам по шоу-бизнесу — вполне привычное явление в мире артистов.
Звезды
Провозглашенного императором Баскова осадили: «Психиатр нужен»
Певец похвастался лондонской стрижкой.
Звезды
От Джима Керри до вора и банщика: все мужчины Анастасии Волочковой
В бурной жизни балерины было с десяток кавалеров, вспомним самые яркие романы звезды.
Звезды
Николай Басков не может достроить особняк из-за проблем с деньгами
Басков замахнулся на амбициозный проект, который оказался ему не совсем по карману.
Общество
Хиты из 90-х, эксклюзивная «Маска», «пельмени» и их дети: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Где смотреть традиционный «Голубой огонек», какие новые шоу порадуют телезрителей, и по какому каналу будут идти юмористические передачи. 
Звезды
Николай Басков попал в неловкую ситуацию перед президентом Латвии
Галкин рассказал, как Басков испачкал Валдиса Затлерса солеными огруцами.
Звезды
Зрители недовольны новогодней программой российских телеканалов
Стало известно, кого покажут по телевизору в новогоднюю ночь.
Звезды
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов в новогодние праздники
В рейтинг вошли Лобода и Григорий Лепс.
Звезды
Басков, Лагутенко и даже Тимати: Милохин рассказал, с кем у него было
Милохин дал совместное интервью с Евгенией Медведевой.
Звезды
Стало известно, какую звезду чаще всего «заказывают» на новогодние корпоративы
Николай Басков и поет, и развлекает гостей.
Звезды
Появилось объяснение подростковым выходкам Нагиева, Баскова и других звезд: «Чтобы не называли дедушкой»
Психолог рассказал, ради чего возрастные артисты решаются на кардинальные перемены во внешности.
Звезды
Николай Басков о поиске возлюбленной в интернете: «Никто не верит, что это я»
У певца воруют фотографии.
Звезды
Поступок Дани Милохина вызвал оторопь у россиян: «Свиньи себя так не ведут»
Тиктокер отметил 20-летие в столичном клубе.
Звезды
Рустам Солнцев объяснил любовь взрослых звезд к Милохину: «Будут ходить, пока он в тренде»
Звезды дружат в корыстных целях.
Звезды
Голодающего Баскова поддержали: «Еда — наш враг»
Басков практикует интервальное голодание.
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