Николай Басков
Стала известна причина смерти Бориса Моисеева
Исполнитель хита «Голубая луна» умер 27 сентября на 69-м году жизни.5 окт 2022 09:03
«У Моисеева круче»: что сказал Филипп Киркоров на похоронах артиста
Бориса Моисеева проводили в последний путь друзья, коллеги и звезды шоу-бизнеса.3 окт 2022 22:19
Фото звезд в метро разозлило россиян: «Будто в зоопарке со зверюшками решили сфотографироваться»
Звезды не стыдятся ездить на общественном транспорте.22 фев 2022 15:00
Тема для Малахова: в сети обсуждают отношения Баскова с дочерью Волочковой
Басков уделяет внимание 15-летней Ариадне.18 фев 2022 15:00
Певец Николай Басков посетил ледовое шоу Татьяны Навки
Голос Баскова прозвучал в «Лебедином озере».11 янв 2022 10:06
Вилла Баскову и часы за 180 млн Пугачевой: топ-10 самых дорогих подарков звезд
Дорогостоящие подарки родственникам и коллегам по шоу-бизнесу — вполне привычное явление в мире артистов.6 янв 2022 16:15
Провозглашенного императором Баскова осадили: «Психиатр нужен»
Певец похвастался лондонской стрижкой.6 янв 2022 14:30
От Джима Керри до вора и банщика: все мужчины Анастасии Волочковой
В бурной жизни балерины было с десяток кавалеров, вспомним самые яркие романы звезды.5 янв 2022 11:00
Николай Басков не может достроить особняк из-за проблем с деньгами
Басков замахнулся на амбициозный проект, который оказался ему не совсем по карману.27 дек 2021 16:52
Хиты из 90-х, эксклюзивная «Маска», «пельмени» и их дети: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Где смотреть традиционный «Голубой огонек», какие новые шоу порадуют телезрителей, и по какому каналу будут идти юмористические передачи.27 дек 2021 11:15
Николай Басков попал в неловкую ситуацию перед президентом Латвии
Галкин рассказал, как Басков испачкал Валдиса Затлерса солеными огруцами.23 дек 2021 15:41
Зрители недовольны новогодней программой российских телеканалов
Стало известно, кого покажут по телевизору в новогоднюю ночь.22 дек 2021 16:18
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов в новогодние праздники
В рейтинг вошли Лобода и Григорий Лепс.20 дек 2021 16:20
Басков, Лагутенко и даже Тимати: Милохин рассказал, с кем у него было
Милохин дал совместное интервью с Евгенией Медведевой.17 дек 2021 11:52
Стало известно, какую звезду чаще всего «заказывают» на новогодние корпоративы
Николай Басков и поет, и развлекает гостей.14 дек 2021 16:21
Появилось объяснение подростковым выходкам Нагиева, Баскова и других звезд: «Чтобы не называли дедушкой»
Психолог рассказал, ради чего возрастные артисты решаются на кардинальные перемены во внешности.14 дек 2021 14:00
Николай Басков о поиске возлюбленной в интернете: «Никто не верит, что это я»
У певца воруют фотографии.13 дек 2021 09:10
Поступок Дани Милохина вызвал оторопь у россиян: «Свиньи себя так не ведут»
Тиктокер отметил 20-летие в столичном клубе.9 дек 2021 15:55
Рустам Солнцев объяснил любовь взрослых звезд к Милохину: «Будут ходить, пока он в тренде»
Звезды дружат в корыстных целях.9 дек 2021 15:01
Голодающего Баскова поддержали: «Еда — наш враг»
Басков практикует интервальное голодание.9 дек 2021 12:09
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