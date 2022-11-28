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Будет ли новогодний «Голубой огонек» в 2023 году: звезды раскрыли секреты

Праздничную ночь мы не мыслим без салата оливье, застолья и, конечно же, любимых программ. Рассказываем, будет ли новогодний «Голубой огонек» в 2023 году.

Новогодний «Голубой огонек» в 2023 году состоится — это стало известно совсем недавно. Долгое время СМИ и журналисты не могли добиться от каналов информации по этому поводу. Даже сам Лев Лещенко неожиданно признался, что снялся только в одной музыкальной программе, а на другие его пока никто не приглашал.

Но, судя по кадрам, опубликованным в Сети, в новогоднюю ночь нас не оставят без традиционного «Голубого огонька». Съемки полным ходом идут в Москве, на киностудии «Мосфильм». Сообщается, что ведущими проекта будут Андрей Малахов и Николай Басков, а вот про их партнерш пока ничего не известно.

С экранов телевизоров жителей поздравят Игорь Николаев, Александр Буйнов, Григорий Лепс и многие другие знаменитости. Не обойдется и без выступления Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова и Леонида Агутина.

Сообщается, что впервые на сцену «Голубого огонька» выйдет открытие нынешнего года — певец SHAMAN.

Шоу стартует перед Новым годом и будет идти всю ночь. В планах после показать старые советские комедии, которые всем знакомы и любимы каждым зрителем, сообщает KP.RU.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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