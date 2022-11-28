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Королевский биограф назвал настоящую причину смерти Елизаветы II

Монархиня умерла на 97-м году жизни в своем шотландском замке Балморал. Ранее все считали, что это случилось из-за старости.

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева прожила в своей резиденции в Шотландии, в замке Балморал. Врачи постоянно дежурили рядом с монархиней и следили за ее здоровьем — несмотря на плохое самочувствие, Елизавета II принимала гостей и обсуждала важные политические вопросы.

Когда королева умерла, то Букингемский дворец выпустил пресс-релиз, в котором рассказал, что она скончалась от старости, но биограф и друг принца Филиппа Джайл Брандерет в новой книге сообщает, что все не так просто — у нее была редкая форма рака костного мозга.

Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга,

— цитирует Mirror новую книгу.

По словам биографа, рак объясняет, почему Елизавета II начала быстро уставать, потеряла вес и мало кого хотела видеть последнее время. У нее также была боль в костях, тазу и пояснице. Увы, пока что нет никакого лечения от этой формы рака, но эксперты разработали терапию, способную поддержать человека и продлить ему жизнь на два три года.

В Букингемском дворце пока никак не прореагировали на слова биографа. Напомним, что после того как умерла королева Елизавета II, ее место занял принц Чарльз, которого в России именуют Карл III.

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Источник фото: кадр из видео Автор: Татьяна Вайвалова
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