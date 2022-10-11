Лев Лещенко
Продюсер ответил, будет ли в этом году «Голубой огонек»
Традиционная новогодняя программа находится под угрозой, потому что сетка вещания серьезно переформатировалась.11 окт 2022 09:59
Николай Басков попал в неловкую ситуацию перед президентом Латвии
Галкин рассказал, как Басков испачкал Валдиса Затлерса солеными огруцами.23 дек 2021 15:41
Сбежавший Моргенштерн, непреклонная Долина и Бузова против всех: топ-5 громких скандалов 2021
Шоу-бизнес не обходится без громких разбирательств, которые из года в года смакуют в Сети.15 дек 2021 12:30
Лев Лещенко предчувствует уничтожение Украины: «Надо ее расшатывать»
Народный артист дал большое интервью.14 дек 2021 09:04
Певец Лев Лещенко выступил за цензуру для музыкантов по примеру большевиков
По мнению народного артиста, в Советском Союзе было лучше.14 дек 2021 08:47
Дима Билан не появился на церемонии прощания с Градским из-за съемок
Фолловеры набросились на поп-певца.2 дек 2021 09:09
Лепс, Агутин, Пелагея: звезды российской эстрады простились с Александром Градским
Смерть мэтра никого не оставила равнодушным.2 дек 2021 08:12
Мартиросян покинул съемочную площадку из-за жесткой шутки о Лещенко
Зрителей удивила шутка про девушку легкого поведения.25 окт 2021 12:58
«Жена не пускает»: Лещенко рассказал, почему не ходит в клубы
Супруга Льва Лещенко не пускает его в ночные клубы из-за стриптиза.8 окт 2021 16:08
«Это не музыка»: 79-летний Лев Лещенко высказался о творчестве Бузовой и Моргенштерна
Артист заявил, что важно иметь базовое образование, чтобы развиваться.4 фев 2021 16:29
«Надо иметь отсутствие совести, наглость»: Добрынин прокомментировал популярность Сергея Шнурова
Музыкант считает современную музыку «просто бизнесом».27 янв 2021 07:57
«Рассчитываю на силы организма»: 78-летний Лев Лещенко не будет делать вакцину от COVID
Исполнитель «Дня Победы» намерен победить коронавирус без прививок.4 дек 2020 10:33
«Тащусь от Ольги Бузовой!»: Александр Овечкин сделал неожиданное признание
Александр Овечкин оказался фанатом рэпа и Ольги Бузовой.13 ноя 2020 13:07
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