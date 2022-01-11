Александр Буйнов
Экстрасенс предположила, что Буйнов мог сломать руку из-за покойного Градского
Наставник «Голоса» обладал сильнейшей энергетикой.11 янв 2022 13:03
«Весь мир гордится»: Буйнов трогательно поздравил внука с 16-летием
Александр Буйнов-младший отпраздновал свой день рождения.8 ноя 2021 16:25
«Смешно слушать»: Березин ответил на слухи о Пугачевой
Владимир Березин опроверг слухи о величии Аллы Борисовны.6 окт 2021 09:51
«Это все бредни»: Буйнов ответил на слухи об огромной власти Пугачевой
Российский исполнитель опроверг информацию об огромном влиянии Примадонны на эстраде.5 окт 2021 13:35
«Как старые деды»: Юдашкин поделился редким фото с 70-летним Буйновым
Фото известного российского модельера рядом с певцом не впечатлило поклонников.24 фев 2021 10:26
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