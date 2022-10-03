Игорь Николаев
Диана Гурцкая объяснила, почему не обижается на шутки про свою слепоту
44-летняя певица с рождения не видит, но это не помешало ей добиться больших успехов в жизни.3 окт 2022 11:10
В Сочи без вести пропал участник шоу «Фабрика звезд» Константин Легостаев
Знаменитого певца и автора множества хитов ищет береговая охрана и МЧС.2 окт 2022 23:49
«Остыл»: вот за что жалеют жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову
В сети считают, что Николаев не может забыть Королеву.24 фев 2022 11:00
Выгодные браки и связь с Крутым: все мужчины Аллегровой, которые сделали из нее «императрицу» сцены
Из испуганной девушки Ирина Аллегрова превратилась в яркую певицу благодаря композиторам и музыкантам, которых она встретила на своем пути.24 янв 2022 10:57
Певец Игорь Николаев признался Ирине Аллегровой в любви
Композитор и певица сотрудничают много лет.22 янв 2022 16:00
Певица Лолита раскрыла прозвище Игоря Николаева
Милявская поздравила композитора с днем рождения.18 янв 2022 09:14
Выпьем за любовь: главные женщины в жизни Николаева и почему от него ушла Королева
Сегодня прославленный композитор Игорь Николаев отмечает 62-летие.17 янв 2022 11:00
Наташа Королева показала, как худеет в танце с мужем
Супруги находятся в Майами.16 янв 2022 13:00
Стареющую Аллу Пугачеву выдала одна деталь
В сети решили, что Примадонна «не спала трое суток».12 янв 2022 16:00
Игорю Николаеву отомстили за унижение медсестер: «Веселились всем отделением»
Пользователи сети пожаловались на высокомерие Игоря Николаева.9 янв 2022 11:00
От Джима Керри до вора и банщика: все мужчины Анастасии Волочковой
В бурной жизни балерины было с десяток кавалеров, вспомним самые яркие романы звезды.5 янв 2022 11:00
«Благодаря связям Николаева»: Проскурякова возмутила россиян всего одним поступком
Пользователи сети назвали Юлию неинтересной и бесталанной.28 дек 2021 09:36
Найдено объяснение быстрому старению молодых возлюбленных пожилых звезд
Александр Цекало похорошел рядом с 30-летней Дариной Эрвин.24 дек 2021 15:50
«Надевать памперсы»: Игорь Крутой раскрыл правду о Филиппе Киркорове
Крутой рассказал, что Киркоров может перевоплощаться в монстра.2 дек 2021 12:12
Зачастивший с хамством Нагиев выгуливает свою внутреннюю «свинью» на волнах славы: «Чувствует безнаказанность»
Психолог объяснила, почему популярный телеведущий «отрывается» на своих коллегах.30 ноя 2021 16:30
«Случайно не Игорь Николаев?»: незнакомец предложил миллион за портрет Королевой
Певица похвасталась дорогим подарком от мужа.24 авг 2021 13:20
«Видно, что наложен фильтр»: эксперт оценил «честное» фото Аллы Пугачевой
71-летняя певица решила не стесняться морщинок под глазами, но все оказалось не так просто.19 авг 2021 12:00
«4 детей и 12 внуков»: Алсу показала, как молодо выглядит ее 67-летняя мать
Певица привлекла внимание трогательным постом в Instagram.5 авг 2021 12:35
«Кем еще быть с таким папой»: талант 10-летней дочки Виктора Дробыша восхитил Валерию
Артистка оценила вокальные данные наследницы продюсера.25 фев 2021 08:56
«Николай Николаевич — лучший»: Дроздов получил неожиданную награду на премии GQ
Ведущий признан главным модником страны.18 фев 2021 14:01
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории