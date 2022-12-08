Свекор Водяновой стал самым богатым человеком в мире — у него 185 млрд долларов

Бернар Арно подвинул с первого места Илона Маска.

Долгое время Илон Маск был самым богатым человеком на планете — благодаря запуску космических технологий и автомобиля Tesla его компания заработала миллиарды долларов. Состояние Маска в какой-то момент превышало 200 миллиардов долларов, пока не случился кризис.

Теперь же его потеснил 73-летний Бернар Арно. Французский бизнесмен владеет компанией LVMH, куда входят такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy Chaumet и другие люксовые марки.

Причем, по подсчетам Forbes, Арно имеет на счетах 185 миллиардов долларов, а его ближайший преследователь — 184,6 миллиарда долларов.

Отметим, что Бернар Арно является свекром российской топ-модели Натальи Водяновой. Она несколько лет встречалась с его сыном Антуаном, родила ему детей и только недавно получила предложение руки и сердца, а после сыграла свадьбу.