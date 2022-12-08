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Свекор Водяновой стал самым богатым человеком в мире — у него 185 млрд долларов

Бернар Арно подвинул с первого места Илона Маска.

Долгое время Илон Маск был самым богатым человеком на планете — благодаря запуску космических технологий и автомобиля Tesla его компания заработала миллиарды долларов. Состояние Маска в какой-то момент превышало 200 миллиардов долларов, пока не случился кризис.

Теперь же его потеснил 73-летний Бернар Арно. Французский бизнесмен владеет компанией LVMH, куда входят такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy Chaumet и другие люксовые марки.

Причем, по подсчетам Forbes, Арно имеет на счетах 185 миллиардов долларов, а его ближайший преследователь — 184,6 миллиарда долларов.

Отметим, что Бернар Арно является свекром российской топ-модели Натальи Водяновой. Она несколько лет встречалась с его сыном Антуаном, родила ему детей и только недавно получила предложение руки и сердца, а после сыграла свадьбу.

Фото: Pascal Potier / Visual Press Age

Миллиардер относится к жене сына с почтением и говорит, что она прекрасная хозяйка и мама. Они нередко могут остаться вдвоем и разговориться на различные темы — от политики до шоу-бизнеса.

К слову, Бернар не раз признавался, что много денег тратит на благотворительность. Например, после пожара в соборе Парижской Богоматери семья Арно выделила несколько десятков миллионов долларов на его восстановление.

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Источник фото: Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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