Айтишник или бизнесмен: Семенович рассказала, что встречается с богатым мужчиной

Одна из самых желанных женщин России призналась, что вновь состоит в отношениях. Избранником певицы стал «не бедный парень», который готов обеспечивать любимую.

Анна Семенович не скрывает: цель на ближайшее время для нее — это выйти замуж и родить ребенка. Если этого не получится сделать самостоятельно, то она заморозила яйцеклетки и при желании воспользуется ими.

Долгое время сексапильная певица была одна. Мужчины, как она сама признавалась, просто боялись ее и не знали, чем можно удивить красотку. Но сейчас все изменилось. Семенович снова в отношениях, правда, личность своего мужчины она не раскрыла.

Он у меня парень не бедный. Мне нравится, когда мужчина обеспеченный и может своей девушке сделать подарок,

— откровенничает Анна.

Ранее ходили слухи, что у нее был роман с крупным бизнесменом из сферы строительства. Пару якобы пару раз замечали вместе, но никто официально этого не подтверждал. Теперь же, возможно, у Анны снова богатый предприниматель или же топ-менеджер крупной IT-компании — певица не раз говорила, что любит умных мужчин.

Будет ли свадьба, пока непонятно, но Анна уже интригует кольцом и говорит, что абсолютно счастлива.

Напомним, Семенович уже была один раз замужем за продюсером Даниилом Мишиным, но затем пара рассталась. На протяжении этих лет ей приписывают отношения со многими знаменитостями, политиками и бизнесменами, но она пока так и не стала женой второй раз, сообщает Prozvezd.

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