Как сейчас выглядит Андрей Губин: последние фото «Мальчика-бродяги»

Уже больше 15 лет знаменитый певец медленно умирает от тяжелого недуга. Как же сейчас выглядит Андрей Губин, который почти не выходит в свет?

В 1990-х и начале 2000-х равных Андрею Губину по хитам не было — чуть ли не каждый месяц выходили его песни, которые пела вся страна. «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и другие. Но затем музыкант неожиданно исчез со всех радаров и почти перестал появляться на публике.

Что же случилось с Андреем Губиным?