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Как сейчас выглядит Андрей Губин: последние фото «Мальчика-бродяги»

Уже больше 15 лет знаменитый певец медленно умирает от тяжелого недуга. Как же сейчас выглядит Андрей Губин, который почти не выходит в свет?

В 1990-х и начале 2000-х равных Андрею Губину по хитам не было — чуть ли не каждый месяц выходили его песни, которые пела вся страна. «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и другие. Но затем музыкант неожиданно исчез со всех радаров и почти перестал появляться на публике.

Что же случилось с Андреем Губиным?

Фото: кадр из программы

Дело в том, что врачи обнаружили у Губина неврологическое заболевание. Официальный диагноз звучит как «левосторонняя прозопалгия лица». Тело и область головы у артиста постоянно болят и приносят тяжелые страдания, которые плохо снимаются даже медикаментозно. Певец шутит, что он уже почти ходячий труп — именно поэтому музыкант так редко выходит на публику, потому что изменился и не хочет лишний раз пугать зрителей.

48-летний артист даже не может выходить на сцену, так как ему больно стоять. Хотя недавно Губину поступило предложение о новом выступлении за… миллион долларов. Артист живет на авторские отчисления и на сдачу квартиры в Москве.

Андрей Губин чувствует себя плохо. Фото: кадр из программы

Увы, заболевание не лечится. Медики могут только снять ту боль, которую принесла болезнь. Но эффективного лекарства от этого недуга нет. Поэтому Губину медленно, но верно становится все хуже.

Последнее его появление состоялось на съемках шоу «Суперстар! Возвращение». Он пришел поддержать друзей и коллег. Присутствующие отметили, что Андрей был в хорошем настроении и много шутил, но все видели, как ему тяжело.

Губин пришел на шоу "Суперстар!"

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Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
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