Бывший участник «Дома-2» Гоген Солнцев разбил голову в Москве

Знаменитый шоумен и участник скандальных эфиров, получил серьезную травму в столице. Его экстренно госпитализировали.

Известно, что проблема у скандального шоумена случилась накануне вечером: он неудачно упал и ударился головой об асфальт. Свидетели сообщают, что инцидент произошел в Костомаровском переулке.

По предварительным данным, Гоген Солнцев был сильно пьян. Прибывшая скорая помощь почувствовала запах алкоголя и отвезла шоумена в больницу с черепно-мозговой травмой. Несколько дней он точно проведет в больнице.

У Гогена Солнцева сейчас не самый лучший период в жизни. После расставания с Екатериной Терешкович он обрел счастье с дочкой бывшей супруги, но и оно было недолгим. Женщины объединились против шоумена и, как он сам признается, доводят его каждый день. Кроме того, недавно Солнцев отправился на операцию, которую хотел сделать еще несколько лет назад: у него имеются проблемы с ребрами. Гогену нужен долгий период восстановления.

К слову, о своих отношениях с алкоголем скандальный шоумен говорить не любит. По его словам, спиртное помогает ему расслабиться, но пока он не видит в этом какой-либо проблемы, сообщает Telegram-канал 112.

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