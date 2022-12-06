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«Оказался не идеальным принцем»: Денис Матросов разводится с женой

Звезда сериала «Кармелита» Денис Матросов, казалось бы, нашел свое счастье и больше семи лет был в браке. Но любовная лодка разбилась о быт.

Стало известно, что 9 декабря в Москве в суде состоится развод Дениса Матросова с супругой Ольгой. У них есть общий сын Федор, который родился в 2016 году. Как говорят, проблемы в семье начались уже давно, но ради ребенка пара старалась преодолеть все невзгоды и сохраняла брак до последнего.

Известно, что вторая жена Матросова изначально была его поклонницей. Пара познакомилась в театре, когда блондинка сделала ему запоминающийся подарок — вязаные варежки. После этого у них закрутилось общение, а затем влюбленные стали жить вместе. Женщина стала заниматься делами Дениса, а также посоветовала ему несколько интересных бизнес-проектов.

В недавнем интервью Матросов не смог точно сказать, почему разрушились его отношения с очередной супругой. Актер много работает и старается везде успеть: уделить внимание не только проектам и светской жизни, но и любимой семье и ребенку. Но пока это плохо получается.

Инициаторами расставания были прекрасные феи-орхидеи, для которых я оказывался не идеальным принцем,

— откровенно признался Матросов в беседе со Starhit.ru.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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