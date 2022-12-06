«Жена боится, что муж задохнется»: избитый Лепсом петербуржец не может дышать

Григорий Лепс, устроивший драку в центре Петербурга, получил уголовное дело. В этой ситуации теперь разбираются следователи.

Григорий Лепс стал фигурантом уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью. Речь идет о драке, которую музыкант устроил около бара на Московском проспекте в Петербурге.

Как сообщают адвокаты потерпевшего, Дмитрий спокойно играл в нарды, как вдруг к нему подошел музыкант, стал кичиться деньгами и предложил сделать крупную ставку в 10 тысяч долларов. Таких денег у обычного клерка нет, поэтому он вежливо отказался. Тогда Лепс, со слов адвоката, снял очки и отвесил пощечину мужчине. Завязался конфликт, который перерос в драку на улице — кадры этого противостояния можно посмотреть здесь.

В итоге у мужчины диагностировали перелом носа со смещением. Он не хочет ни с кем говорить об этом, потому что чувствует себя неважно. По словам его адвоката, мужчина держится стойко, вот только его жена боится за супруга.

Супруга каждую ночь телефон из рук не выпускает, чтобы если что скорую вызвать, боится, что муж задохнется,

— говорит MK.RU адвокат потерпевшего.

На данный момент ни Лепс, ни его команда не дали никаких официальных комментариев по поводу этой ситуации.

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