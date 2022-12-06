Звезды

«Жена боится, что муж задохнется»: избитый Лепсом петербуржец не может дышать

Григорий Лепс, устроивший драку в центре Петербурга, получил уголовное дело. В этой ситуации теперь разбираются следователи.

Григорий Лепс стал фигурантом уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью. Речь идет о драке, которую музыкант устроил около бара на Московском проспекте в Петербурге.

Как сообщают адвокаты потерпевшего, Дмитрий спокойно играл в нарды, как вдруг к нему подошел музыкант, стал кичиться деньгами и предложил сделать крупную ставку в 10 тысяч долларов. Таких денег у обычного клерка нет, поэтому он вежливо отказался. Тогда Лепс, со слов адвоката, снял очки и отвесил пощечину мужчине. Завязался конфликт, который перерос в драку на улице — кадры этого противостояния можно посмотреть здесь.

В итоге у мужчины диагностировали перелом носа со смещением. Он не хочет ни с кем говорить об этом, потому что чувствует себя неважно. По словам его адвоката, мужчина держится стойко, вот только его жена боится за супруга.

Супруга каждую ночь телефон из рук не выпускает, чтобы если что скорую вызвать, боится, что муж задохнется,

— говорит MK.RU адвокат потерпевшего.

На данный момент ни Лепс, ни его команда не дали никаких официальных комментариев по поводу этой ситуации.

«Алкоголь зверит и скотинит человека»: психиатр-нарколог оценил драку ЛепсаВозлюбленный Анастасии Мельниковой скончался прямо перед свадьбой«Готова стать Рудневой?»: Буланова сменит фамилию после свадьбы с молодым мужем

🔥
🤯
😁
👏
🤔
😖
💩
Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории