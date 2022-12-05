«Алкоголь зверит и скотинит человека»: психиатр-нарколог оценил драку Лепса

Ситуация с дракой Григория Лепса в центре Петербурга обрастает все новыми подробностями. Эксперты говорят, что музыкант мог сорваться из-за пагубных пристрастий.

Не секрет, что молодость у Григория Лепса была бурной — музыкант жил в Сочи, где работал в ресторане. Затем решил попробовать свои силы и поехал в Москву. Уже после певец признавался, что любил спиртные напитки — они помогали расслабиться и почувствовать вдохновение.

Артист дома коллекционирует не только старинные иконы, но и дорогой алкоголь. Поэтому неудивительно, что после концерта он отправился в бар, где решил отдохнуть. Пока непонятно, был ли пьян сам Лепс, когда устраивал потасовку: одни говорят, что он накупил алкоголя на 13 тысяч рублей, другие подчеркивают — бутылки предназначались для его окружения.

«Утро-Новости» связались с психиатром-наркологом Алексеем Казанцевым, попросив его оценить ситуацию.

Алексей Казанцев Психиатр-нарколог. «Сложно сказать, как это можно охарактеризовать, какие-то изменения у него идут в жизни, скорее всего. Ну никогда он не был спокойным человеком, насколько я помню. Всегда были какие-то у него небольшие конфликтные ситуации, потом были разговоры о том, что он алкоголем злоупотребляет. Сложно сказать, что произошло. То есть не поставишь же ему какой-то диагноз. Необходимо разбираться, и если у него есть какие-то проблемы, то его, конечно, необходимо к специалистам чтобы он обратился. К психотерапевтам как минимум. У всех бывают разные жизненные ситуации. Насколько я помню, у него был развод, были какие-то возрастные проблемы гормональные. То есть здесь надо смотреть. Ну, а если он пошел в бар и, конечно, выпил, то алкоголь зверит и скотинит человека, как говорил Достоевский».

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