«Достал пачку пятитысячных»: стала известна причина драки Лепса в Петербурге

Появляется все больше и больше подробностей кровавого месива в центре Петербурга, которое устроил Григорий Лепс.

Григорий Лепс во всех новостях последние пару дней. О странных выходках на концерте все забыли, потому что теперь на повестке дня новая история: музыкант вместе с охранником избил 37-летнего петербуржца.

По словам его адвоката, житель Северной столицы культурно отдыхал в баре, как вдруг там появился исполнитель хита «Рюмка водки» и стал трясти крупной суммой денег. С этого и начался конфликт.

Он играл в нарды. Пришел Лепс. Потребовал, чтобы его пустили играть. Сказал, что ставит 10 тысяч долларов. Достал пачку пятитысячных рублевых купюр,

— говорит защитник Дмитрия в беседе с Telegram-каналом Shot.

«Офисный клерк» не обладал таким количеством денег и сказал, что не может ответить. Тут Лепс снял дорогостоящие очки, дал мужчине пощечину и пошел в атаку. А затем уже вся компания вместе с охранниками переместилась на улицу. Видео этого инцидента можно посмотреть здесь.

Уже известно, что Дмитрий после жесткого избиения написал на Лепса заявление в полицию, следователи работают над всей этой историей и скоро сообщат результаты проверки.

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