«Осознанный выбор»: почему Глеб Матвейчук развелся с женой

Знаменитый актер и певец несколько лет был счастлив с Еленой Глазковой, но пара решила расстаться, даже несмотря на двух наследников.

После громкого расставания с Анастасией Макеевой, которая дала несколько скандальных интервью по поводу Глеба Матвейчука, певец смог обрести счастье с актрисой Еленой Глазковой. Пара демонстрировала идиллию и была счастлива — у них родилось двое детей.

Но счастливой сказке пришел конец. Музыкант и актриса решили разойтись, о чем сообщили в социальных сетях.

Я и Глеб больше не живем вместе и не являемся парой, но мы остаемся родителями наших чудесных деток и будем и дальше их вместе воспитывать,

— написала Елена Глазкова.

Она не стала углубляться в причины расставания, а также отметила, что это не было спонтанным решением. Также, чтобы пресечь все слухи, она отметила, что никто ни к кому не уходил — просто люди поняли, что больше не могут быть вместе и лучше расстаться друзьями. При этом они оба отдают себе отчет в том, что прожили вместе большой период времени и родили прекрасных детей, которых продолжат воспитывать вместе.

Глазкова считает, что Матвейчук прекрасный отец и их развод никак не скажется на теплой атмосфере, которая царит в семье.

Отметим, что Глеб в последнее время стал не только актером и певцом, но и режиссером. В Москве и Петербурге идут несколько проектов с его участием, как детских, так и драматических.

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