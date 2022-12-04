Григорий Лепс устроил жесткую драку в Петербурге — шокирующее видео

Исполнитель хита «Рюмка водки» после концерта в Петербурге настолько разнервничался, что решил выместить злость и устроил драку прямо на улице.

СМИ активно писали о том, что после концерта в Петербурге в Ледовом дворце музыкант психанул — якобы у него были проблемы с голосом, поэтому он не смог допеть композицию до конца, бросил микрофон и ушел за кулисы. На следующий день он извинился.

Но не только этими делами музыкант успел отметиться в Петербурге, а еще и дракой. Оказалось, что в полночь после концерта он приехал в бар «Финнеганс», который находится на Московском проспекте. Заведенный Лепс стал скандалить с одним из посетителей, слово за слово, и компания переместилась на улицу. Лепса пытались оттащить охранники, но мужчина все не унимался. Когда петербуржец упал от удара бодигарда, Лепс подбежал и «добил» лежачего.

Как сообщает Fontanka.ru, полиция уже в курсе инцидента и разбирается в сложившейся ситуации. Кто прав, а кто виноват — пока непонятно. Сам Лепс хранит молчание и не спешит выступать с комментариями о драке.

Напомним, легендарный музыкант переживает не самый простой период. Недавно он развелся с супругой, а также СМИ несколько раз писали про его проблемы со здоровьем. Несмотря на это, российский исполнитель продолжает выступать и радовать публику.

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