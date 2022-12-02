Труп лежал на улице: подробности смерти актера «Клана Сопрано» Валлелонги

В Нью-Йорке среди бела дня обнаружили бездыханное тело актера Фрэнка Валлелонги.

Сообщается, что звезда фильма «Зеленая книга» Фрэнк Валлелонги был найден без сознания на одной из улиц Нью-Йорка. Ему было 60 лет. Пока что нет официальной причины смерти, но эксперты говорят, что все указывает на передозировку наркотиков — известно, что у актера была зависимость от запрещенных препаратов.

Звонок в службу спасения 911 поступил 28 ноября рано утром. Известно, что тело Фрэнка находилось около дома 1243 по Оук-Пойнт-авеню в Бронксе. Полиция через несколько минут прибыла на место и вызвала скорую помощь.

На теле актера не было травм, работники медицинского учреждения констатировали смерть.

Прибыв на место ЧП, полиция обнаружила неопознанного взрослого мужчину без сознания.

Судмедэксперт определит причину, будет расследование,

— сообщает Deadline.

Напомним, 60-летний Валлелонги имеет в своем списке несколько ярких ролей. Самые запоминающиеся в культовом сериале «Клан Сопрано», а также в фильме «Зеленая книга». У погибшего актера осталась жена Анджела и наследник Фрэнк. Похороны состоятся в Нью-Йорке, но дата прощания еще не определена.

«Мажор» Прилучный в третий раз станет отцом – фото его молодой жены22-летняя блогерша Эвелина Тарханова (Лунаком) попала в реанимацию с инсультомЗвезда Comedy Медведева о послеродовой депрессии: «Всё болит: спина, ноги, руки»