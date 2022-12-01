Звезда Comedy Медведева о послеродовой депрессии: «Всё болит: спина, ноги, руки»

Наталия Медведева недавно вновь стала мамой, но столкнулась с послеродовой депрессией, которая мешает работать.

37-летняя Наталия Медведева родила третьего ребенка летом. Счастье и радость сменились мамскими буднями, а затем и послеродовой депрессией. Юмористка старается держаться и не скатываться в уныние, но получается это у нее не всегда.

Так, например, ей сейчас не нравится свое тело. Пользователи соцсетей этого не видят, потому что себя Наталия называет «мастером конспирации» и «гуру правильных ракурсов». Но факт налицо — ей нужно заниматься и постепенно восстанавливаться.

Всё уже болит: спина, ноги, руки. Мышц нет, и нужно возвращаться к тому состоянию тела, которое было до последней беременности,

— говорит телезвезда в интервью Super.

Недавно Медведеву пригласили участвовать в новом шоу, куда она решила поехать вместе с персональным тренером. Причем артистка почти четыре месяца шла к тому, чтобы снова начать делать упражнения — ни силы, ни желания у нее не было. Сейчас Медведева начинает день с растяжки, а после подключатся и силовые нагрузки.

Наталия поставила себе цель — вернуться в прежнюю форму за два года, как и с предыдущими беременностями.

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