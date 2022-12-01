Дмитрий Нагиев впервые за полгода вышел в свет — видео

Знаменитый шоумен пропал со всех экранов и практически не выходил на публику, но его неожиданно заметили в Москве.

Дмитрий Нагиев — один из самых известных телеведущих страны. Он начинал свой путь в Петербурге, где играл прапорщика Задова, а после снимался в «Осторожно, Модерн». Проект имел успех, поэтому Нагиев решил перебраться в Москву и там добиться еще большего.

Всё получилось — 10 лет он вел шоу «Голос», а также зарабатывал по пять миллионов рублей за корпоративное выступление. Но все изменилось после февраля 2022 года. Актер неожиданно ушел со сцены, перестал появляться на экране и, как признаются его работодатели, взял «творческий отпуск». В шоу «Голос 60+» его заменила Лариса Гузеева, а в проекте «Голос. Дети» — Яна Чурикова.

Казалось, что Дмитрий теперь и вовсе уйдет в подполье, но нет — шоумен неожиданно пришел на премьеру фильма «На ощупь». Судя по всему, у Нагиева есть какие-то контрактные обязательства, связанные с этим проектом, поэтому он и приехал на показ в один из столичных кинотеатров.

Шоумен, как обычно, шутил, говорил, что «работа — это не мое», а также признавался, что начал заниматься IT-сферой на досуге. На все вопросы о своем будущем отвечал уклончиво, мол, поживем, увидим, сообщает Woman.ru.

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