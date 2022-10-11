Все новости Лариса Гузеева

Лариса Гузеева

Общество
Аромасвечи больше не пахнут? Возможно, это ковид
Потеря обоняния является одним из известных симптомов коронавируса, но проблема в том, что замечают это не сразу.
Общество
Ученые выяснили, как пандемия повлияла на психику молодежи
Пандемия серьезно сказалась на наших жизнях. Она повлияла не только на физическое здоровье, но и на наше психологическое благополучие.
Звезды
Юморист Гарик Харламов рад закрытию шоу «Игра» из-за риска появления там Гузеевой
Актриса должна была «отомстить» комику.
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Телеведущая Лера Кудрявцева срочно отправилась в больницу посреди ночи
Подписчики телеведущей беспокоятся о ее здоровье.
Звезды
Опубликовавшую фото потолстевшей дочери Гузееву уличили в лицемерии
Гузеева показала в сторис прогулку по Берлину с мужем и дочкой.
Звезды
Переболевшая COVID-19 Лариса Гузеева стала блондинкой
Лариса Гузеева помолодела, перекрасившись в блондинку.
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Телеведущая Лариса Гузеева страдает от приступов агрессии после COVID-19
До этого у Гузеевой возникали проблемы с голосом.
Звезды
Волочкову назвали идеальной женщиной для нового возлюбленного: «Любит выпить и попариться»
Балерина променяла Владимира на банщика Сергея.
Звезды
Вилла Баскову и часы за 180 млн Пугачевой: топ-10 самых дорогих подарков звезд
Дорогостоящие подарки родственникам и коллегам по шоу-бизнесу — вполне привычное явление в мире артистов.
Звезды
Певец Авраам Руссо подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за два миллиона
Певец назвал ведущую достойной женщиной.
Звезды
Подтяжка лица или скотч? Лариса Гузеева ошеломила омоложением после ковида
Поклонники были удивлены столь разительными изменениями во внешности телеведущей.
Общество
Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!»
Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души.
Звезды
Заявившуюся на «Давай поженимся!» Дану Борисову осекли: «Лучше бы дочкой занялась»
Также на телепрограмму пришла жена Меладзе.
Звезды
Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ее обидно дразнили в детстве
Лариса Гузеева разоткровенничалась на шоу «Давай поженимся!».
Звезды
Откровенное видео Гузеевой и Омарова вызвало шок: «Мамочку себе завел»
Экс-супруг Бородиной показал актрисе свои бицепсы и трицепсы.
Звезды
Лариса Гузеева пообещала Розе Сябитовой найти жениха до Нового года
Роза Сябитова удивила зрителей тверком на сцене.
Звезды
Экстрасенс прокомментировала состояние Гузеевой, сообщившей о порче: «Не в силах бороться»
У артистки была сильная защита от сглаза.
Звезды
Раскрыт секрет преображения Гузеевой после болезни: «Пить запретили и щеки скотчем к ушам примотали»
Пользователи сети не верят, что помолодевшая Лариса лежала в ковидном госпитале.
Звезды
Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит»
В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале.
Звезды
«Закусила удила и мстит после развода»: Гузеева публично растоптала Бородину
Лариса не считает Курбана альфонсом.
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