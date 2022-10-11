Общество Аромасвечи больше не пахнут? Возможно, это ковид Потеря обоняния является одним из известных симптомов коронавируса, но проблема в том, что замечают это не сразу. 11 окт 2022 12:55

Общество Ученые выяснили, как пандемия повлияла на психику молодежи Пандемия серьезно сказалась на наших жизнях. Она повлияла не только на физическое здоровье, но и на наше психологическое благополучие. 3 окт 2022 12:54

Звезды Юморист Гарик Харламов рад закрытию шоу «Игра» из-за риска появления там Гузеевой Актриса должна была «отомстить» комику. 25 янв 2022 15:28

Звезды Телеведущая Лера Кудрявцева срочно отправилась в больницу посреди ночи Подписчики телеведущей беспокоятся о ее здоровье. 24 янв 2022 10:42

Звезды Опубликовавшую фото потолстевшей дочери Гузееву уличили в лицемерии Гузеева показала в сторис прогулку по Берлину с мужем и дочкой. 17 янв 2022 13:05

Звезды Переболевшая COVID-19 Лариса Гузеева стала блондинкой Лариса Гузеева помолодела, перекрасившись в блондинку. 17 янв 2022 13:05

Звезды Телеведущая Лариса Гузеева страдает от приступов агрессии после COVID-19 До этого у Гузеевой возникали проблемы с голосом. 14 янв 2022 15:14

Звезды Волочкову назвали идеальной женщиной для нового возлюбленного: «Любит выпить и попариться» Балерина променяла Владимира на банщика Сергея. 7 янв 2022 12:00

Звезды Вилла Баскову и часы за 180 млн Пугачевой: топ-10 самых дорогих подарков звезд Дорогостоящие подарки родственникам и коллегам по шоу-бизнесу — вполне привычное явление в мире артистов. 6 янв 2022 16:15

Звезды Певец Авраам Руссо подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за два миллиона Певец назвал ведущую достойной женщиной. 6 янв 2022 09:49

Звезды Подтяжка лица или скотч? Лариса Гузеева ошеломила омоложением после ковида Поклонники были удивлены столь разительными изменениями во внешности телеведущей. 4 янв 2022 15:00

Общество Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!» Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души. 3 янв 2022 18:00

Звезды Заявившуюся на «Давай поженимся!» Дану Борисову осекли: «Лучше бы дочкой занялась» Также на телепрограмму пришла жена Меладзе. 29 дек 2021 15:31

Звезды Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ее обидно дразнили в детстве Лариса Гузеева разоткровенничалась на шоу «Давай поженимся!». 29 дек 2021 10:40

Звезды Откровенное видео Гузеевой и Омарова вызвало шок: «Мамочку себе завел» Экс-супруг Бородиной показал актрисе свои бицепсы и трицепсы. 23 дек 2021 16:56

Звезды Лариса Гузеева пообещала Розе Сябитовой найти жениха до Нового года Роза Сябитова удивила зрителей тверком на сцене. 23 дек 2021 13:20

Звезды Экстрасенс прокомментировала состояние Гузеевой, сообщившей о порче: «Не в силах бороться» У артистки была сильная защита от сглаза. 21 дек 2021 14:23

Звезды Раскрыт секрет преображения Гузеевой после болезни: «Пить запретили и щеки скотчем к ушам примотали» Пользователи сети не верят, что помолодевшая Лариса лежала в ковидном госпитале. 20 дек 2021 13:31

Звезды Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит» В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале. 18 дек 2021 15:00