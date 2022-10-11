Лариса Гузеева
Аромасвечи больше не пахнут? Возможно, это ковид
Потеря обоняния является одним из известных симптомов коронавируса, но проблема в том, что замечают это не сразу.11 окт 2022 12:55
Ученые выяснили, как пандемия повлияла на психику молодежи
Пандемия серьезно сказалась на наших жизнях. Она повлияла не только на физическое здоровье, но и на наше психологическое благополучие.3 окт 2022 12:54
Юморист Гарик Харламов рад закрытию шоу «Игра» из-за риска появления там Гузеевой
Актриса должна была «отомстить» комику.25 янв 2022 15:28
Телеведущая Лера Кудрявцева срочно отправилась в больницу посреди ночи
Подписчики телеведущей беспокоятся о ее здоровье.24 янв 2022 10:42
Опубликовавшую фото потолстевшей дочери Гузееву уличили в лицемерии
Гузеева показала в сторис прогулку по Берлину с мужем и дочкой.17 янв 2022 13:05
Переболевшая COVID-19 Лариса Гузеева стала блондинкой
Лариса Гузеева помолодела, перекрасившись в блондинку.17 янв 2022 13:05
Телеведущая Лариса Гузеева страдает от приступов агрессии после COVID-19
До этого у Гузеевой возникали проблемы с голосом.14 янв 2022 15:14
Волочкову назвали идеальной женщиной для нового возлюбленного: «Любит выпить и попариться»
Балерина променяла Владимира на банщика Сергея.7 янв 2022 12:00
Вилла Баскову и часы за 180 млн Пугачевой: топ-10 самых дорогих подарков звезд
Дорогостоящие подарки родственникам и коллегам по шоу-бизнесу — вполне привычное явление в мире артистов.6 янв 2022 16:15
Певец Авраам Руссо подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за два миллиона
Певец назвал ведущую достойной женщиной.6 янв 2022 09:49
Подтяжка лица или скотч? Лариса Гузеева ошеломила омоложением после ковида
Поклонники были удивлены столь разительными изменениями во внешности телеведущей.4 янв 2022 15:00
Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!»
Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души.3 янв 2022 18:00
Заявившуюся на «Давай поженимся!» Дану Борисову осекли: «Лучше бы дочкой занялась»
Также на телепрограмму пришла жена Меладзе.29 дек 2021 15:31
Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ее обидно дразнили в детстве
Лариса Гузеева разоткровенничалась на шоу «Давай поженимся!».29 дек 2021 10:40
Откровенное видео Гузеевой и Омарова вызвало шок: «Мамочку себе завел»
Экс-супруг Бородиной показал актрисе свои бицепсы и трицепсы.23 дек 2021 16:56
Лариса Гузеева пообещала Розе Сябитовой найти жениха до Нового года
Роза Сябитова удивила зрителей тверком на сцене.23 дек 2021 13:20
Экстрасенс прокомментировала состояние Гузеевой, сообщившей о порче: «Не в силах бороться»
У артистки была сильная защита от сглаза.21 дек 2021 14:23
Раскрыт секрет преображения Гузеевой после болезни: «Пить запретили и щеки скотчем к ушам примотали»
Пользователи сети не верят, что помолодевшая Лариса лежала в ковидном госпитале.20 дек 2021 13:31
Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит»
В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале.18 дек 2021 15:00
«Закусила удила и мстит после развода»: Гузеева публично растоптала Бородину
Лариса не считает Курбана альфонсом.16 дек 2021 14:54
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