Дмитрий Нагиев назвал условие, при котором вернется в шоу «Голос»

Поклонники уже несколько месяцев ждут возвращения Дмитрия Нагиева, который бесследно исчез с экранов телевизоров. Когда же он вновь будет радовать публику?

После февральских событий Дмитрий Нагиев словно ушел в тень и старается нигде не появляться. 55-летний актер, который ранее посещал различные мероприятия и светские показы, лишь изредка выезжает на гастроли с легендарным спектаклем «Кыся», а также работает в рекламных проектах.

А вот от шоу «Голос» он отказался — по крайней мере, многие решили именно так, когда включили в конце лета «первую кнопку» и обнаружили в качестве ведущей «Голос 60+» не Нагиева, а Ларису Гузееву. Впрочем, продюсеры заверили: с Дмитрием все хорошо, он просто решил отдохнуть.

Действительно, в своем недавнем интервью Нагиев впервые рассказал, когда вернется в шоу. По его словам, сейчас не время для развлекательных программ.

Вернусь, когда будут благоприятные времена,

— объяснил Нагиев в беседе с РИА Новости.

Даже несмотря на отсутствие работы, у Дмитрия все равно все хорошо с финансами. Ранее он зарабатывал по пять миллионов рублей в месяц на Первом канале. Кроме того, его съемочный день стоит порядка 500 тысяч рублей, что приносит существенный доход. Также у шоумена эксклюзивный контракт с известным оператором сотовой сети и спортивный бизнес в Санкт-Петербурге.

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