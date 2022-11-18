19-летняя Маша из сериала «Воронины» объявила о беременности

Популярная актриса Мария Ильюхина, известная по сериалу «Воронины», рассказала о том, что ждет ребенка.

Мария Ильюхина прославилась как знаменитая Машенька из сериала «Воронины». Актрису до сих пор ассоциируют именно с этой ролью, а она между тем уже взрослая красивая девушка, которая к тому же скоро станет мамой.

Мария долго пыталась скрыть интересное положение от поклонников: ни одно фото в ее социальных сетях не намекает на округлившийся живот. Но, как и многие будущие мамочки, актриса решила сделать «беременную» фотосессию.

Интересно, что имя своего избранника Ильюхина не называет, лишь подчеркивает: он не из мира спорта или шоу-бизнеса. Сама Мария говорит, что в эти месяцы ей поступило несколько предложений сняться в кино и рекламе, но она была вынуждена отказаться от этого из-за интересного положения.