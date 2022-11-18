Звезды

19-летняя Маша из сериала «Воронины» объявила о беременности

Популярная актриса Мария Ильюхина, известная по сериалу «Воронины», рассказала о том, что ждет ребенка.

Мария Ильюхина прославилась как знаменитая Машенька из сериала «Воронины». Актрису до сих пор ассоциируют именно с этой ролью, а она между тем уже взрослая красивая девушка, которая к тому же скоро станет мамой.

Мария долго пыталась скрыть интересное положение от поклонников: ни одно фото в ее социальных сетях не намекает на округлившийся живот. Но, как и многие будущие мамочки, актриса решила сделать «беременную» фотосессию.

Интересно, что имя своего избранника Ильюхина не называет, лишь подчеркивает: он не из мира спорта или шоу-бизнеса. Сама Мария говорит, что в эти месяцы ей поступило несколько предложений сняться в кино и рекламе, но она была вынуждена отказаться от этого из-за интересного положения.

Машенька из «Ворониных» выросла очень красивой девушкой. Фото: соцсети

Как только родится ее первый ребенок, она сразу же вернется в работу. А по поводу восстановления фигуры девушка не переживает, так как является КМС по художественной гимнастике. Спортивную карьеру она оставила, но постоянно держит себя в тонусе.

Мария признается, что очень счастлива во время беременности — она окружена любовью, заботой и поддержкой. Кроме того, у нее немного изменился голос, что дает простор для певческой карьеры, о которой актриса уже давно мечтает, сообщает «СтарХит».

30 лет спустя: как изменились актеры сериала «Элен и ребята»?Звезда сериала «След» Кулаков уехал из России вместе с больным сыном«Не ожидал такого»: врачи предрекли звезде «Тора» Хемсворту болезнь Альцгеймера

Источник фото: Кадр из сериала, соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
За какие товары и услуги не стоит переплачивать в аэропорту
Путешествия, 25 ноя 2022 04:00
Как сберечь батарею в смартфоне? Ответ эксперта
Технологии, 25 ноя 2022 02:38
Ученые вернули к жизни 7 древних вирусов из Сибири
Наука, 25 ноя 2022 02:08
WhatsApp слил пользователей мошенникам: насколько это опасно?
Технологии, 25 ноя 2022 01:28
Выходной 31 декабря: что об этом думают жители России?
Общество, 24 ноя 2022 23:45
Главные новости
Две работы одновременно: это законно в России?
Финансы, Общество, 24 ноя 2022 21:15
На Мальдивы со скидкой 40%? Туроператоры объявили «Черную пятницу»
Путешествия, 24 ноя 2022 16:22
А можно и с подарками! Как получить письмо от Деда Мороза
Общество, 24 ноя 2022 12:22
Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья: первые подробности новых «Пиратов»
Кино, 24 ноя 2022 08:38
Лыжник в Хакасии сорвался с горы вместе с лавиной
Путешествия, 23 ноя 2022 20:25
Категории