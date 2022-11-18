Как зовут сына Илона Маска: космическое имя не может выговорить даже отец

Всего у миллиардера девять детей, которые носят разные имена. Но больше всего путаницы было с младшим наследником, поэтому что до сих пор никто не может понять, как зовут сына Илона Маска.

В третьем браке у Илона Маска родилось двое детей — мальчик и девочка. Своего наследника миллиардер и певица Граймс решили назвать странным и необычным именем X Æ A-12. Сочетание букв и цифр можно транскрибировать так: «Экс Эш Эй-Твелв».

Граймс рассказала, что каждый символ в имени сына имеет свое значение. Так, X считается неизвестной переменной, Æ взята из древнего эльфийского языка и означает АI (то есть любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — это отсылка к знаменитому американскому самолету-разведчику.

Дело в том, что тогдашняя супруга Маска увлекалась авиацией, а А-12 был предшественником ее любимого воздушного судна SR-17. Причем это не военный самолет, на нем нет оружия и защиты, зато он сверхбыстрый.