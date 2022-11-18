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Как зовут сына Илона Маска: космическое имя не может выговорить даже отец

Всего у миллиардера девять детей, которые носят разные имена. Но больше всего путаницы было с младшим наследником, поэтому что до сих пор никто не может понять, как зовут сына Илона Маска.

В третьем браке у Илона Маска родилось двое детей — мальчик и девочка. Своего наследника миллиардер и певица Граймс решили назвать странным и необычным именем X Æ A-12. Сочетание букв и цифр можно транскрибировать так: «Экс Эш Эй-Твелв».

Граймс рассказала, что каждый символ в имени сына имеет свое значение. Так, X считается неизвестной переменной, Æ взята из древнего эльфийского языка и означает АI (то есть любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — это отсылка к знаменитому американскому самолету-разведчику.

Дело в том, что тогдашняя супруга Маска увлекалась авиацией, а А-12 был предшественником ее любимого воздушного судна SR-17. Причем это не военный самолет, на нем нет оружия и защиты, зато он сверхбыстрый.

Фото: соцсети

Позже она добавила, что А означает Archangel. И это еще одна отсылка к любимой вещи Граймс, а именно песне, правда, автора так до сих пор никто вычислить и не может.

Интересно, что в одном из интервью американском телевидению, когда у Маска спросили, как поживает его сын Экс Эш Эй-Твелв, то он сначала растерялся и даже переспросил. А затем все-таки рассказал: с наследником все хорошо, чувствует он себя прекрасно.

Кстати, у Экса есть родная сестра — несмотря на то что Маск расстался с Граймс, они вместе воспитывают девочку под именем Экза Дарк Сайдерил, или просто Y.

Кроме того, у Илона есть еще семь детей, двое из которых являются внебрачными.

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Источник фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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