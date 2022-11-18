Известная телеведущая Дана Борисова переживает нелегкие времена. Медики диагностировали у нее серьезный недуг, который неизлечим.

Несколько лет назад известная телеведущая Дана Борисова связала свою жизнь с наркотиками — в тот период на нее навалились проблемы в виде развода с мужем, плохих отношений с дочерью и отсутствием работы.

Боль она глушила и бутылкой, поэтому такая термоядерная смесь повлияла на быт Борисовой. Телеведущая впала в депрессию, у нее даже были мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью, но ее быстро отправили в лечебницу.

Правда, не все оказалось так просто. Дана то и дело сбегала из медицинских учреждений, пока окончательно не поняла: этим она разрушает не только свою жизнь, но и жизнь близких ей людей.

В итоге ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Когда у нее была депрессия, ведущая глушила ее наркотиками, а когда состояние мании — то другими препаратами.

Мне тоже было очень плохо,

— откровенно сказала Дана в эфире YouTube-шоу «Не принято обсуждать».

После нескольких курсов лечения ей стало легче. Теперь она до конца жизни вынуждена работать со специалистами, которые следят за ее состоянием. Если Дана не будет поддерживать свое психическое здоровье, то не сможет работать и обеспечивать себя и семью.

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