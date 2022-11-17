Новый ведущий «Сто к одному» возглавил канал СТС

Сможет ли Александр Акопов совмещать работу в шоу и новую должность?

Стало известно, что Александр Акопов возглавит телеканал СТС, а также займет пост заместителя генерального директора Национальной медиагруппы. Ранее это место с 2008 года занимал Вячеслав Муругов.

В профессиональной среде к этому назначению отнеслись позитивно, ведь Акопов — большой профессионал, который поработал со многими известными режиссерами и продюсерами, а также сам занимался созданием крупных проектов. Извечная гонка между СТС и ТНТ делает новый оборот — с приходом Канделаки юмористический канал ТНТ явно выбился вперед, и теперь нужна свежая кровь, чтобы догнать и перегнать конкурентов.

Зрителям имя Александра Акопова пока что говорит очень мало — кроме тех, кто смотрит передачу «Сто к одному». Дело в том, что именно он сменил на посту ведущего Александра Гуревича, который слишком сильно выражал свою гражданскую позицию, за что был уволен из проекта.

Несколько месяцев программа выходила в записи, а затем шли повторы. А осенью на место заступил Акопов, который вызвал недовольство публики. Многие критикуют нового ведущего, просят вернуть старого и говорят, что любимая телепередача, которая выходила на экраны 24 года, потеряла свой шарм.

Сможет ли Александр Акопов совмещать работу на двух телеканалах — руководить одним и сниматься на другом? Большой вопрос. Ранее продюсеры сообщали: они довольны его работой и пока не хотят менять на другого. Будут ли скорректированы планы в условиях новой реальности, пока непонятно, сообщает РБК.

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