Буланова выходит замуж: бизнесмен подарил ей кольцо Tiffany за полмиллиона — фото

Знаменитая певица поделилась радостной новостью. После несколько лет отношений она снова выходит замуж. Избранником стал молодой бизнесмен.

Татьяна Буланова опубликовала в соцсетях кадры с кольцом на безымянном пальце. Сама певица ничего не говорила, зато ее подруга подписала: «Моя любимая Танюшка выходит замуж. Ей подарили кольцо Tiffany». Действительно, на руке певицы красуется кольцо с массивным сапфиром, обрамленный россыпью драгоценных бриллиантов. Эксперты уже рассказали, что примерная стоимость такого кольца составляет более 600 тысяч рублей.

Для ее бойфренда-бизнесмена это не такие большие деньги. Валерий Руднев, который младше исполнительницы хита «Не плачь» на 19 лет, давно занимается предпринимательством и хорошо зарабатывает.