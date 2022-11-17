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Буланова выходит замуж: бизнесмен подарил ей кольцо Tiffany за полмиллиона — фото

Знаменитая певица поделилась радостной новостью. После несколько лет отношений она снова выходит замуж. Избранником стал молодой бизнесмен.

Татьяна Буланова опубликовала в соцсетях кадры с кольцом на безымянном пальце. Сама певица ничего не говорила, зато ее подруга подписала: «Моя любимая Танюшка выходит замуж. Ей подарили кольцо Tiffany». Действительно, на руке певицы красуется кольцо с массивным сапфиром, обрамленный россыпью драгоценных бриллиантов. Эксперты уже рассказали, что примерная стоимость такого кольца составляет более 600 тысяч рублей.

Для ее бойфренда-бизнесмена это не такие большие деньги. Валерий Руднев, который младше исполнительницы хита «Не плачь» на 19 лет, давно занимается предпринимательством и хорошо зарабатывает.

Татьяна Буланова показала дорогое кольцо. Фото: соцсети

Татьяна говорила, что познакомились они в общей компании. После развода с Владиславом Радимовым она уже не искала счастья, а просто хотела пообщаться с интересным человеком. Но бойфренд настойчиво ухаживал и добился расположения звезды 90-х.

Больше всего Буланову привлекает в этой истории то, что, несмотря на молодость, ее жених не по годам зрелый человек, который говорит правильные вещи и совершает мужские поступки.

Отметим, что первым мужем Татьяны стал ее продюсер Николай Тагрин. Даже после развода они продолжают вместе работать. А второй раз она вышла замуж за футболиста «Зенита» Владислава Радимова. В обоих браках есть дети.

Буланова говорила, что много раз прощала Владу измены и пыталась сохранить семью, но у них в итоге ничего не получилось. Какое-то время они были в ссоре, но в итоге смогли наладить общение ради общего сына.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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