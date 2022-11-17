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Отец Урганта: «Иван не появляется там, где идиоты-артисты в золотых костюмах»

Андрей Ургант встал на защиту пропавшего сына, который уже несколько месяцев не выходит на связь и не ведет вечернее шоу.

После того как шоу «Вечерний Ургант» приостановили из-за информационного канала, Иван несколько месяцев сидел без работы. Сейчас он занимается онлайн-образованием, а также ведет корпоративные мероприятия. А вот из светской тусовки Москвы он выпал — правда, его отец в этом видит только плюс.

По словам Андрея Урганта, его наследник и так никогда не любил бывать на подобных мероприятиях.

На тусовках, где идиоты-артисты в расшитых золотом костюмах гуляют, он никогда не появлялся,

— сказала Андрей Ургант во время беседы с «Комсомольской правдой».

По словам актера, шоумен всегда был домашним человеком, которому лучше проводить время с семьей, чем где-то на мероприятиях. Он также назвал его патриотом своей страны и подчеркнул, что те, кто очерняет ведущего, просто не ведают, что творят.

Андрей также напомнил, что официально программу сына никто не закрывал, но когда она появится в эфире, никто сказать не может. При этом, по словам отца, у сына и так хватает проектов.

Напомним, недавно стало известно, где находится Иван Ургант. Подробности — здесь.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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