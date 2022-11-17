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Новая девушка Брэда Питта оказалась бывшей знаменитого вампира — фото

Брэда Питта заметили на концерте U2 в США, да не одного, а с новой пассией. Внимательные зрители сразу же поняли, что она — бывшая жена известного сериального актера.

Только недавно все СМИ судачили о романе Брэда Питта с Эмили Ратаковски (еще одной красавицей Голливуда, которая крутит парнями как хочет), но на самом деле это оказалось неправдой.

Судя по всему, знаменитый актер закрутил роман с Инес де Рамон, это бывшая жена Пола Уэсли, более известного как Стефан Сальваторе из сериала «Дневники вампира». Пол уже много лет является мечтой девичьих грез, но три года назад он бесповоротно влюбился в Инес и сделал ей предложение. Увы, отношения не сложились, и пара в сентябре оформила развод.

Фото: RW, via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Globallookpress

Инсайдеры говорят, что у Питта и Инес все более чем серьезно. Девушка уже познакомилась с Шоном Пенном, Синди Кроуфорд и другими знаменитостями.

Как к такому относится Пол, пока непонятно, после развода он старается не комментировать личную жизнь и не особенно рад тому, что пишут про его бывшую. У Питта тоже не все гладко с бывшей — Анджелина Джоли подала на него в суд, и теперь голливудскому актеру придется доказывать свою невиновность, сообщает PageSix.

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Источник фото: www.imago-images.de/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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