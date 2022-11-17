Новая девушка Брэда Питта оказалась бывшей знаменитого вампира — фото

Брэда Питта заметили на концерте U2 в США, да не одного, а с новой пассией. Внимательные зрители сразу же поняли, что она — бывшая жена известного сериального актера.

Только недавно все СМИ судачили о романе Брэда Питта с Эмили Ратаковски (еще одной красавицей Голливуда, которая крутит парнями как хочет), но на самом деле это оказалось неправдой.

Судя по всему, знаменитый актер закрутил роман с Инес де Рамон, это бывшая жена Пола Уэсли, более известного как Стефан Сальваторе из сериала «Дневники вампира». Пол уже много лет является мечтой девичьих грез, но три года назад он бесповоротно влюбился в Инес и сделал ей предложение. Увы, отношения не сложились, и пара в сентябре оформила развод.