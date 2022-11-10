Все новости Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Звезды
Энистон о мечте быть мамой: «Прошла ЭКО, китайские чаи, делала все что угодно»
Голливудская актриса откровенно рассказала, как она пыталась забеременеть и родить ребенка.
Общество
Запретят ли в России Хэллоуин
Предложения отказаться от празднования Хэллоуина в России звучат все чаще. Разница в том, что одни выступают за отказ от его отмечания, а другие — за его прямой запрет.
Общество
Скульптуру Карла Третьего измазали тортом ради блага Земли: видео
По мнению участников шоу, это поможет человечеству не остаться без продовольствия.
Кино
Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена
Британский актер снова примерит костюм человека из стали.
Кино
Стала известна дата старта съемок второго «Джокера»
По слухам, новая часть с Хоакином Фениксом и Леди Гагой будет мюзиклом.
Общество
Как украсить дом к Хэллоуину-2022: советы экстремальных декораторов
Прежде чем вы навесите фальшивую паутину на дверь, спросите себя: что, если в этом году ваш дом станет на Хэллоуин просто сумасшедшим?
Кино
Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас
Актриса берется за очень сложную роль.
Звезды
Джоли впервые откровенно о браке с Питтом: душил, бил и обливал вином
Голливудская красавица подала иск против бывшего мужа.
Кино
Майя Эрскин сыграет главную женскую роль в сериале «Мистер и миссис Смит»
Актриса заменила выбывшую Фиби Уоллер-Бридж.
Звезды
В новой возлюбленной Брэда Питта признали Леди Гагу – актера призвали одуматься
Пользователи сети считают, что Джоли была лучше.
Дети
Дети Анджелины Джоли стыдятся новых отношений мамы с молодым возлюбленным
Наследники хотят, чтобы мама встречалась с ровесником.
Дети
Приемная дочь Анджелины Джоли резко сменила имидж
Наследница попала в объективы фотокамер во время шопинга.
Звезды
Предполагаемая возлюбленная Брэда Питта назвала их отношения страшным сном
Алия Шокат пролила свет на отношения с экс-супругом Анджелины Джоли.
Звезды
Анджелина Джоли пристает к Билли Бобу Торнтону в архивном видео: «Дикие 2000-е»
В те времена звезда «Лары Крофт» была дерзкой и развязной.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Лары Крофт»?
Экранизация серии игр Tomb Raider была задумана еще в 1990-х годах, однако из-за проблем со сценарием (над ним по очереди работали несколько авторов) производство фильма значительно затянулось.
Звезды
Брэда Питта назвали виновным в решении дочери сменить пол
Актер примерил женские наряды.
Звезды
15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полюбила танцы
Шайло нашла новое увлечение.
Звезды
«Чпок-чпок и пинкиш, но не рэдишь»: топ-8 нелепых цитат Бони, которые довели россиян до истерики
По скандальным, а порой откровенно глупым высказываниям Виктории Бони впору заводить книгу «афоризмов».
Звезды
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Брэд Питт осудил поведение Джоли.
Звезды
Коллеги Анджелины Джоли вспомнили, как актриса устроила вечеринку в честь Хэллоуина
Джоли удивила выбором наряда на вечеринку.
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