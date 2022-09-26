Шон Пенн
Звезда «Санта-Барбары» развелась с молодым мужем
Актриса Робин Райт, сыгравшая в сериале дочь калифорнийского магната СиСи Кэпвелла, разошлась с супругом после четырех лет брака.26 сен 2022 09:25
В какой последовательности смотреть все части «Angry Birds в кино»?
Как нетрудно догадаться, основой для мультфильмов послужила популярная компьютерная игра Angry Birds.23 дек 2021 14:52
Шон Пенн разводится с молодой возлюбленной через год после свадьбы
Лейла Джордж сама подала на развод.18 окт 2021 13:00
Актерский состав сериала «Ты» пополнился двенадцатью новыми артистами
В общей сложности в третьем сезоне дебютируют 16 человек.19 ноя 2020 16:43
Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся на экране впервые за 19 лет
Бывшие супруги вместе примут участие в специальной читке по ролям.18 авг 2020 14:47
59-летний Шон Пенн тайно женился на 28-летней актрисе Лейле Джордж
Близкая подруга пары рассекретила свадьбу голливудского актера.3 авг 2020 15:19
Шарлиз Терон рассказала о своей личной жизни
Актриса призналась, что в настоящий момент стабильные отношения у нее только с собой.31 июл 2020 14:21
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