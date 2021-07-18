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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
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ТВ и сериалы

ТВ и сериалы
Ванесса Лэши и Энвер Гьокай на первых кадрах «Морская полиция: Гавайи»
Четвертый спин-офф франшизы «Морская полиция» дебютирует 20 сентября. 
ТВ и сериалы
«Возвращение АйКарли» продлили на второй сезон
Сериал стал одним из самых популярных оригинальных проектов платформы Paramount+. 
ТВ и сериалы
Сериал «Нью-Йорк, или Не считается» продлен на второй сезон
Новые эпизоды ожидаются в следующем году. 
ТВ и сериалы
Каст 3 сезона «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» пополнила Алекса Давалос
Она придет на место выбывшего из сериала Натаниэля Аркана. 
ТВ и сериалы
Сериал «Добрая ведьма» закрыли после семи сезонов в эфире
Финальный эпизод шоу выйдет на экраны 25 июля. 
ТВ и сериалы
Ветеран «Анатомии страсти» Джастин Чэмберс сыграет Марлона Брандо в мини-сериале «Предложение»
В касте также заняты Майлз Теллер, Мэттью Гуд и Джуно Темпл. 
ТВ и сериалы
Кифер Сазерленд сыграет президента Рузвельта в сериале «Первая леди» с Джиллиан Андерсон
В остальных ролях заняты Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Дакота Фаннинг и Аарон Экхарт. 
ТВ и сериалы
Sony снимет мультсериал по серии комиксов «Фауст» 80-х годов
Автором сценария анимационного сериала выступит Мэтт Пидзоло. 
ТВ и сериалы
Звезда «Ривердейла» Робин Гивенс получила постоянную роль в 3 сезоне «Бэтвумен»
Актриса сыграет сильную и влиятельную, но травмированную прошлым женщину. 
ТВ и сериалы
Слух: В киновселенной Marvel «Женщина-Халк» будет женским аналогом «Дэдпула»
Героиня Татьяны Маслани будет ломать четвертую стену.
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
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Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
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