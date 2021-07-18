ТВ и сериалы
Ванесса Лэши и Энвер Гьокай на первых кадрах «Морская полиция: Гавайи»
Четвертый спин-офф франшизы «Морская полиция» дебютирует 20 сентября.18 июл 2021 16:12
«Возвращение АйКарли» продлили на второй сезон
Сериал стал одним из самых популярных оригинальных проектов платформы Paramount+.16 июл 2021 14:25
Сериал «Нью-Йорк, или Не считается» продлен на второй сезон
Новые эпизоды ожидаются в следующем году.15 июл 2021 16:36
Каст 3 сезона «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» пополнила Алекса Давалос
Она придет на место выбывшего из сериала Натаниэля Аркана.13 июл 2021 14:05
Сериал «Добрая ведьма» закрыли после семи сезонов в эфире
Финальный эпизод шоу выйдет на экраны 25 июля.12 июл 2021 15:55
Ветеран «Анатомии страсти» Джастин Чэмберс сыграет Марлона Брандо в мини-сериале «Предложение»
В касте также заняты Майлз Теллер, Мэттью Гуд и Джуно Темпл.10 июл 2021 15:31
Кифер Сазерленд сыграет президента Рузвельта в сериале «Первая леди» с Джиллиан Андерсон
В остальных ролях заняты Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Дакота Фаннинг и Аарон Экхарт.9 июл 2021 15:30
Sony снимет мультсериал по серии комиксов «Фауст» 80-х годов
Автором сценария анимационного сериала выступит Мэтт Пидзоло.8 июл 2021 15:34
Звезда «Ривердейла» Робин Гивенс получила постоянную роль в 3 сезоне «Бэтвумен»
Актриса сыграет сильную и влиятельную, но травмированную прошлым женщину.7 июл 2021 11:17
Слух: В киновселенной Marvel «Женщина-Халк» будет женским аналогом «Дэдпула»
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