Брэд Питт
Татум устроил стриптиз на коленях у Хайек: трейлер «Супер Майк: Последний танец»
Легендарная история про танцора, роль которого сыграл Ченнинг Татум, выйдет на экраны зимой 2023 года.16 ноя 2022 10:59
Эмили Ратаковски после развода закрутила роман с бывшим Ким Кардашьян
Одна из самых красивых женщин планеты, модель Эмили Ратаковски, сошлась с главным ловеласом Голливуда.15 ноя 2022 13:19
Кто поет «Позвони мне, позвони»: Ирина Муравьева много лет скрывала правду
Легендарный фильм «Карнавал» стал популярен не только благодаря необычной истории, но и из-за песни «Позвони мне, позвони», которую поет совсем не Ирина Муравьева.14 ноя 2022 19:35
Почему Брэд Питт постоянно ест в кадре: ответ дали ученые
Если вы смотрели фильмы с голливудским актером, то невольно задавались вопросом: «Почему Брэд Питт постоянно ест в кадре?» Ответ подсказали ученые.14 ноя 2022 11:28
Энистон о мечте быть мамой: «Прошла ЭКО, китайские чаи, делала все что угодно»
Голливудская актриса откровенно рассказала, как она пыталась забеременеть и родить ребенка.10 ноя 2022 09:51
Звезда НХЛ побил рекорд, не пропустив ни одного матча за 13 лет
Еще десять матчей — и Кессел станет первым хоккеистом, сыгравшим 1000 игр подряд.27 окт 2022 11:30
Актер «Секретных материалов» Майкл Копса умер в возрасте 66 лет от рака мозга
Его называли ветераном канадских и голливудских сериалов.26 окт 2022 08:29
Почему Алексей Балабанов отказался снимать «Брата 3»: тайну раскрыл Сухоруков
Виктор Сухоруков очень хотел сделать продолжение легендарной картины.25 окт 2022 23:01
Стала известна дата старта съемок второго «Джокера»
По слухам, новая часть с Хоакином Фениксом и Леди Гагой будет мюзиклом.25 окт 2022 08:36
Звезда «Формулы-1» Льюис Хэмилтон научит Брэда Питта водить болид
Голливудский актер сыграет в новом фильме, который посвящен королевским гонкам.22 окт 2022 10:58
Как сейчас выглядит Марианна из сериала «Богатые тоже плачут»
Веронике Кастро исполнилось 70 лет!19 окт 2022 22:43
120 миллионов в год: раскрыты баснословные гонорары Семена Слепакова
Комик был лицом канала ТНТ и зарабатывал огромные деньги.19 окт 2022 11:01
А как же Брэд Питт? Раскрыта личность нового бойфренда Эмили Ратаковски
Популярная модель и блогер после развода с миллионером недолго оставалась одинока.19 окт 2022 10:34
Джоли впервые откровенно о браке с Питтом: душил, бил и обливал вином
Голливудская красавица подала иск против бывшего мужа.5 окт 2022 09:40
Эдриан Броуди был поражен, впервые увидев Ану де Армас в образе Мэрилин Монро
Коллега по площадке заставила актера поверить, что он встретил настоящую Мэрлин.18 сен 2022 14:08
Брэд Питт считает, что Ана де Армас «феноменально» сыграла Мэрилин Монро в байопике «Блондинка»
Питт является продюсером этого фильма.3 авг 2022 20:46
Квентин Тарантино назвал Брэда Питта «человеком иной породы»
На днях актер заявил, что его актерская карьера близится к завершению.24 июн 2022 19:40
Майя Эрскин сыграет главную женскую роль в сериале «Мистер и миссис Смит»
Актриса заменила выбывшую Фиби Уоллер-Бридж.9 апр 2022 11:19
В новой возлюбленной Брэда Питта признали Леди Гагу – актера призвали одуматься
Пользователи сети считают, что Джоли была лучше.28 янв 2022 09:51
Актер Брэд Питт встречается со своей соседкой
Возлюбленной Питта оказалась шведская певица.27 янв 2022 13:07
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