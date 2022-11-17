В Лондоне прошла церемония вручения ежегодной премии журнала GQ, на которую приехали самые известные артисты Голливуда.

Мероприятие прошло в знаменитом отеле, где в этом году от звезд рябило в глазах. На красной ковровой дорожке можно было заметить Луи Теру, Стормзи, а также Зои Кравиц и других. Как всегда, отличилась 56-летняя Сальма Хайек (горячий ролик из нового фильма с красоткой смотрите здесь) — она выбрала алое платье, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Из аксессуаров на ней были серьги именитого бренда.

Не оторвать глаз и от нового секс-символа Голливуда, актрисы Сидни Суини, которая прославилась благодаря обнаженным сценам в сериале «Эйфория». В этот раз блондинка все-таки решила одеться поскромнее и выбрала металлический корсет, подчеркивающий фигуру. В ушах были крупные серьги.

Сальма Хайек