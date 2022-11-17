Звезды

Самые «голые» платья премии GQ Men Of The Year в Лондоне: Хайек, Суини, Эльба

В Лондоне прошла церемония вручения ежегодной премии журнала GQ, на которую приехали самые известные артисты Голливуда.

Мероприятие прошло в знаменитом отеле, где в этом году от звезд рябило в глазах. На красной ковровой дорожке можно было заметить Луи Теру, Стормзи, а также Зои Кравиц и других. Как всегда, отличилась 56-летняя Сальма Хайек (горячий ролик из нового фильма с красоткой смотрите здесь) — она выбрала алое платье, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Из аксессуаров на ней были серьги именитого бренда.

Не оторвать глаз и от нового секс-символа Голливуда, актрисы Сидни Суини, которая прославилась благодаря обнаженным сценам в сериале «Эйфория». В этот раз блондинка все-таки решила одеться поскромнее и выбрала металлический корсет, подчеркивающий фигуру. В ушах были крупные серьги.

Сальма Хайек

Красное платье Сальмы Хайек не сливалось с ковровой дорожкой, потому что все смотрели на ее декольте. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Globallookpress

Джордан Данн

Британская модель Джордан Данн тоже знает, как показать все свои достоинства. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency//Globallookpress

Сьюки Уотерхаус

На фоне остальных красавиц модель Сьюки Уотерхаус смотрелась весьма целомудренно. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Globallookpress

Сидни Суини

Сидни Суини, как всегда, выглядела сногсшибательно в своем образе. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Globallookpress

Сабрина Эльба

Сабрина выбрала весьма спорный наряд, который многим критикам не пришелся по душе. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Globallookpress

Кэндис Свейнпол

Модель решила не изменять строгому стилю. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Globallookpress

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Источник фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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