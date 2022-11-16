Сальма Хайек
Татум устроил стриптиз на коленях у Хайек: трейлер «Супер Майк: Последний танец»
Легендарная история про танцора, роль которого сыграл Ченнинг Татум, выйдет на экраны зимой 2023 года.16 ноя 2022 10:59
Перепутали кровать с тусовкой: наряд Билли Айлиш и ее парня насмешил соцсети
Молодежная поп-звезда Билли Айлиш впервые вышла на публику с новым бойфрендом, солистом группы The Neighbourhood.8 ноя 2022 16:10
Милохин оскорбил Валю Карнавал, назвав ее «использованной». Саша Стоун в ярости
Страсти в мире TikTok бьют ключом. Два самых известных представителя схлестнулись в интернет-битве. И, похоже, назревает серьезный скандал.7 ноя 2022 09:59
Александр Ревва бросил мать и не отвечает на звонки: «Сыночек, набери»
Любовь Рачеева сделала сенсационное признание в студии, когда рассказывала о звезде «Камеди клаб».7 ноя 2022 09:45
«Голое» платье Сальмы Хайек смутило даже ее мужа — фото
Мексиканская красотка приехала в музей в Лос-Анджелесе в необычном наряде, который обсуждает весь мир.6 ноя 2022 21:28
Не смогли поделить 400 миллионов: Сталлоне передумал разводиться
Дженнифер Флавин ранее хотела уйти от звезды фильма «Рокки».7 окт 2022 09:56
Сальма Хайек заменила Тандиве Ньютон в касте третьей части «Супер Майка»
Ньютон отказалась от роли по семейным причинам.14 апр 2022 17:25
55-летняя Сальма Хайек взволновала народ снимком в купальнике
Актриса составила список целей на 2022 год.15 фев 2022 11:00
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором.21 дек 2021 15:26
Рудову сравнили с Кардашьян за пышные формы: «С Решетовой ходили к одному хирургу?»
Рудову обвинили в увлечении пластикой и потере индивидуальности.18 дек 2021 11:00
Сальму Хайек заподозрили в измене мужу с Сильвестром Сталлоне
Дочка звезды похожа на секс-символа девяностых.22 ноя 2021 13:09
Леди Гага и Адам Драйвер сымпровизировали сцену секса в фильме «Дом Gucci»
«Мы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы делать то, что необходимо», — говорит Драйвер.20 ноя 2021 11:06
Сальма Хайек опозорилась на премьере фильма: «Сумоист, одетый в платье»
Сальму Хайек раскритиковали за неудачный наряд.11 ноя 2021 10:06
Какой бюджет у фильма «Телохранитель жены киллера»?
Бюджет американского комедийного боевика, снятого Патриком Хьюзом, составил 70 млн долларов.14 окт 2021 13:19
7 фильмов, которые заставят поверить в женскую дружбу всех скептиков
Женская дружба — явление, которое часто становится предметом спора.5 окт 2021 14:00
Появился новый постер «Дома Гуччи» со всеми ключевыми персонажами фильма
На плакате запечатлены Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и другие.30 сен 2021 15:08
Сальма Хайек изначально думала, что в «Вечных» ей предлагают роль бабули
И была готова отказаться.19 авг 2021 10:56
Сальма Хайек добивалась, чтобы ее героиня из «Телохранителя жены киллера» была показана в период менопаузы
Она рада, что смогла повлиять на создателей фильма.18 июн 2021 16:37
Сальма Хайек портит Райану Рейнольдсу отдых на пляже в отрывке из «Телохранителя жены киллера»
Студия Lionsgate показала завязку фильма.17 июн 2021 14:35
Сальма Хайек готова сняться в сиквеле «Телохранителя жены киллера»
Она намекнула, что в таком фильме появился бы еще один персонаж.16 июн 2021 13:21
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